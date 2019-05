Malversación a mansalva: las peritos de Hacienda masacran a los golpistas en el Supremo

Cambio de tercio en el juicio a los golpistas en el Tribunal Supremo. Arranca la fase pericial. Aún quedan cuatro testigos de la defensa, altos cargos de la Generalidad, pero el proceso ha entrado en la penúltima fase y últimos compases. Tras la "jura" de los tres diputados y el senador que comparecen en calidad de acusados se retoma la rutina penitenciaria y judicial. El "community manager" de Carme Forcadell en su etapa de presidenta del parlamento regional dice que él era el autor de sus tuits. Un miembro del secretariado de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) cuando Forcadell presidía la organización asegura que sólo era la portavoz, un jarrón que no tomaba parte en la confección de las "hojas de ruta". Los siguientes testigos, dos, provienen de la defensa de Dolors Bassa, la exconsejera de Trabajo. Son dos altos cargos de la Generalidad en activo, como el que cierra la tanda a petición del exconsejero de Justicia Carles Mundo. Que sus jefes todo lo hacían bien, que no se rebelaron ni malversaron, que dada la estilizada y eficaz administración digital de la Generalidad cualquier gasto no regulado era imposible.

La fase pericial comienza con la comparecencia de cuatro funcionarias del Estado, tres abogadas y una interventora afectas a los servicios de Hacienda. Las defensas intentan invalidar la pericial. Alegan que carecen del informe de las funcionarias, que son legos en la materia, que están en la pura indefensión. Marchena titubea, pero la fiscal Madrigal y la abogada del Estado Seoane refutan la protesta y hacen constar que la pericia no fue impugnada en las fases previas del proceso. El presidente de la sala suspende la sesión durante diez minutos. A la vuelta, avala la tesis de las acusaciones y comienza la prueba.



Seis años como mínimo

Quedan al desnudo todas las trampas de la administración catalana. Malversación a mansalva, malversación a tope, malversación con nocturnidad y a plena luz del día, con disimulo y con alevosía, de manual, de libro y de cajón. Cantidades millonarias, anuncios por la república, por el referéndum y por el civismo, encargos ejecutados, facturas no correspondidas, requerimientos no atendidos, el acabose en suma, de seis a diez años de cárcel.



Técnicas de control del cuerpo

Saca a continuación la defensa de Jordi Cuixart, el presidente de Òmium Cultural. El letrado Benet Salellas, exdiputado de la CUP, presenta a los sociólogos Jesús Castañar y John Paul Lederech, profesor estadounidense, como expertos en materia de pacifismo y no violencia. Las ciencias sociales como instrumento de peritaje. Aluden los académicos a Gene Sharp, el teórico estadounidense del "golpe suave". Nueva aportación de Benet Salellas a la sentencia condenatoria. Fiscalía, abogacía del Estado y acusación popular aprovechan la oportunidad y atornillan a los peritos, que atribuyen las reacciones violentas de "pacíficos votantes del 1-O" a que no estaban amaestrados en las tácticas de control del cuerpo de la resistencia pacífica y la no violencia.

El interrogatorio de las acusaciones muestra a las claras que se toman el juicio en serio, a diferencia de Salellas y algunos de sus colegas. Preguntan a los expertos sobre sus fuentes e inquieren si es posible generar un marco insurreccional desde las instituciones. Responden que todo es posible, que es lo que tiene el comportamiento humano. La pericial no tiene el más mínimo rigor. Tiempo perdido.