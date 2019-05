Daniel Portero revelará los nombres de los socialistas que impidieron la detención de Ternera

La próxima semana, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, sacará a la luz una información desconocida hasta ahora. Portero hará públicos los nombres de los miembros del PSOE que "participaron en la negociación con ETA en el Gobierno de Zapatero", así lo ha anunciado en una entrevista en Es la Tarde de Dieter, donde ha lamentado que estos socialistas "se sentaron en más de 10 ocasiones con Josu Ternera".

Portero incluirá la lista de estos nombres dentro de la causa por lesa humanidad que tiene pendiente el terrorista Josu Ternera. "Aquí lo único que tenemos que demostrar es que Josu Ternera formó parte de la cúpula delictiva durante el asesinato de la T4 en diciembre de 2006, cosa que es cierta y que vamos a demostrar cuando aportemos las actas de la negociación con ETA".

Portero ha revelado que los nombres de los partícipes en las negociaciones con ETA están en "sumario del chivatazo, en una pieza separada y se van a aportar la semana que viene. Se dan todos los nombres de todos los partícipes, muchos de ellos del PSOE que pudieron ordenar la detención de Ternera y no lo hicieron. Prefirieron estar con los asesinos al igual que hoy". En esta misma línea, el presidente de Dignidad y Justicia ha criticado duramente que "el PSOE ha negociado toda su vida con los partidos separatistas y partidos terroristas sin ningún tipo de pudor, no han tenido complejos".

Número 13 del PP en la Comunidad de Madrid y número 11 en Bilbao.

De cara a las próximas elecciones, Daniel Portero ha decidido dar un paso al frente y formar parte del equipo de la candidata del PP por la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ha defendido que lo hace de manera independiente, sin estar afiliado al partido. Ha explicado que cree en el proyecto de Ayuso y ha alabado su honestidad y transparencia. "Siempre me he acercado a las causas donde no eran fáciles los retos. El reto es recuperar esa dignidad que le hace falta a España a través del único partido que ha defendido de verdad los colores de esta nación ,que es el PP. Todo lo demás han sido sucedáneos".

En cuanto a su candidatura por Bilbao, va número 11 del PP por la ciudad, ha afirmado que lo hace "por lo que significa la lucha antiterrorista en Bilbao. Los que asesinan a mi padre nacen en Bilbao son del barrio de Santuchu y son gentuza, asesinos".