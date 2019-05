El PP llevará a los tribunales a Batet "si no suspende de forma inmediata a los golpistas"

El Partido Popular se plantea llevar a los tribunales a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, "por prevaricación y desobediencia" si "tras conocer el escrito del Tribunal Supremo" no suspende "de forma inmediata" a los cuatro diputados separatistas presos. Además, los populares pedirán la reprobación de la presidenta de la Cámara Baja por su actuación.

Así lo ha anunciado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha explicado en un acto en Madrid que "la señora Batet ha recibido un escrito indicándole el camino para suspender" a los separatistas y si no lo hace, "podría prevaricar".

Si tras conocer el escrito del Supremo, Meritxell Batet no suspende de forma inmediata a los presos preventivos, desde @populares vamos a pedir su reprobación y nos planteamos actuar contra ella ante los tribunales por prevaricación y desobediencia. pic.twitter.com/9koc9SNJIo — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) May 23, 2019

"Si no actúa, nosotros lo vamos a hacer esta misma tarde", ha asegurado García Egea que ha hecho el anuncio en un acto en Madrid en el que compartía escenario con el candidato popular a la alcaldía, José Luis Martínez-Almeida. Después, ha comparecido también en el Congreso de los Diputados donde ha pedido a Batet que "deje de comportarse como una militante socialista del PSC y empiece a comportarse como la presidenta del Congreso".

Fuentes del PP explican que "moverán ficha" cuando se conozca la decisión de Batet: "Hay que esperar a la Mesa", precisan.

"Ni un día más de bochorno"

García Egea también se ha vuelto a referir a "las palabras del presidente del Gobierno a Oriol Junqueras diciéndole 'no te preocupes'". Según el dirigente popular, "se interpretan por todo el mundo como un desacato a la Justicia". "Aquí no hay que ganar tiempo, tiene que ganar la democracia y la ley, y eso significa suspender de forma inmediata a los golpistas; España no se merece ni un día más de bochorno. Quien no quiera jurar lealtad a la Constitución, que no vaya al Congreso", ha insistido.

Además, desde el PP han registrado este jueves en la Cámara Baja una propuesta para modificar ley de gracia de indulto para prohibirlo en los casos de delitos de sedición y rebelión. Propuesta que no es nueva para los populares ya que era una de las medidas de su programa electoral y ya registraron una proposición similar en la pasada legislatura cuando la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, se mostró partidaria de los indultos a los separatistas.