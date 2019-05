Javier Úbeda, candidato del PP en Boadilla del Monte: "Nuestro objetivo es ser el Ayuntamiento con más apoyo de España"

Boadilla del Monte es uno de los talismanes del Partido Popular. Un Ayuntamiento en el que la formación de Pablo Casado ha conseguido mayorías absolutas consecutivas. El próximo domingo 26 de mayo, el candidato del PP en esa localidad, Javier Úbeda, pretende continuar con esta racha: "Nuestro objetivo es ser el Ayuntamiento con más apoyo electoral de España", explica en una entrevista a Libertad Digital el sucesor de Antonio González Terol.

Pregunta: Ustedes consiguieron una mayoría absoluta aplastante en las pasadas elecciones, ¿cree que es posible repetir ese resultado?

Respuesta: Nuestro objetivo no es repetir ese resultado, sino mejorarlo, y conseguir ser el Consistorio con más apoyo popular de España. En las elecciones de 2015 nos quedamos segundos, por detrás de Estepona, y esta vez queremos ser los primeros. Los datos que manejamos es que incrementamos el apoyo que teníamos, lo que desconocemos es si seremos los primeros de nuestro país o no, ya que no tenemos encuestas de otras localidades.

Lo que señalo no es pretencioso. El índice de satisfacción de los vecinos con los servicios municipales no ha dejado de crecer desde 2011, que es cuando llegamos al Ayuntamiento. Y, por supuesto, hay una máxima, que es ponerse objetivos grandes y ambiciosos para que la decepción siempre sea un resultado excelente. Con el voto de todas las personas que están satisfechas con nuestra gestión lo vamos a conseguir.

P: ¿Cuáles son sus medidas más destacadas en estas elecciones para sus vecinos?

R: Tenemos un amplio programa de Gobierno fruto de estos últimos 8 años de experiencia en la gestión que hemos resumido en 80 compromisos básicos que se pueden conocer en nuestra web . No obstante, y abreviando mucho, pretendemos seguir aliviando a los vecinos de cargas económicas, al tiempo que seguir mejorando en seguridad o transporte. Y, todo ello, incrementando más las políticas sociales a través de la familia fomentando la natalidad y la conciliación y facilitando la libre educación de los hijos.

Que estos sean nuestros objetivos no significa que estemos mal en estos asuntos. Somos el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid, pero a pesar de ello queremos seguir aumentando la plantilla de Policía o hacer un centro especial de emergencias.

En materia de impuestos, tenemos el IBI y el IVTM en el mínimo legal, pero queremos seguir bonificando más el primero allá donde permite la ley, que es a las familias numerosas o por instalación de sistemas de aprovechamiento de la energía solar.

Donde peor estamos es en materia de transportes, pero las grandes mejoras en este sentido no dependen de nosotros, sino de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento. Vamos a seguir reclamando el Cercanías, la ampliación de carriles en la M50 a su paso por Boadilla, que nos permitan hacer más conexiones a las carreteras dependientes de ellos, más autobuses y frecuencias…

P:¿Cuál sería su primera medida tras el 26M si revalidan en el poder?

R: En lo primero que bajamos a trabajar es en la bajada del tipo de gravamen de la plusvalía, en bonificar más el IBI a las familias numerosas y por instalaciones de energía solar, y en ampliar las ayudas para la compra de libros y material a las familias a los hijos que tengan en FP y Bachillerato, pues ya las tienen en infantil, primaria y secundaria.

P: A nivel autonómico, ¿Ve posible que el centro-derecha pierda el próximo día 26 la Comunidad de Madrid?

R: Posible es todo en esta vida. Ahora bien, yo creo que si mantenemos la Comunidad de Madrid, tendremos un escudo más bajo el que cobijarnos para que las políticas del PSOE y Podemos tengan menos consecuencias perversas para nosotros a todos los niveles.

Yo, como vecino de Boadilla y concejal durante los últimos 8 años, lo que deseo es que el PP siga gobernando porque hay muchos trabajos en marcha con la Comunidad de Madrid que no quiero que se paralicen o que, directamente, se guarden en un cajón.

Ya hemos vivido con el Cercanías lo que es un cambio de Gobierno. Estaba incluido en el plan de mejora 2018-2025 para la Comunidad de Madrid la extensión para nuestro municipio con el ejecutivo del PP y, con la llegada de Pedro Sánchez, eso desapareció.

P: ¿Qué le parece que antiguos miembros del PP como Ángel Garrido se hayan marchado a Ciudadanos y ahora hagan incluso campaña en su localidad?

R: Creo en la libertad y, por tanto, respeto las decisiones de cada cual, tanto de las personas como de los partidos. Ahora bien, me sorprendieron mucho los tiempos y las formas, tanto de Ángel como de Cs. Creo que a ninguno de los dos les vino bien esa operación y creo que ambos, en el futuro, se arrepentirán de lo hecho, no me cabe duda, porque no actuaron bien. Además, ambos demostraron carecer de coherencia alguna, algo que es una seña de identidad de la "veleta naranja", que no tiene ADN.