"El invento de Abascal: ocho años con Sánchez"

El Mundo dice que "Batet menosprecia al Supremo para no suspender a los presos". "La irresponsable dejación de funciones en la que ha incurrido la tercera magistratura del Estado contrasta con el garantismo preservado hasta ahora en el juicio del 1-O. El cumplimiento de la ley no admite más demoras ni excusas. Los presos no pueden seguir ni un minuto más con sus funciones parlamentarias intactas", dice el editorial. Federico Jiménez Losantos dice que Batet está incurriendo en una "escandalosa prevaricación". "Batet quiere normalizar su golpe de Estado, imponer en toda España el modelo de Justicia en Cataluña: incumplir todas las sentencia y seguir cobrando ricos sueldos en nombre de la legalidad que se burla. Debe promoverse de inmediato su inhabilitación". Pues va a ser que no Federico, ya verás como no.

El País dice que "la Mesa prevé suspender hoy a los presos con aval de los letrados". El editorial califica de "insólita partida entre poderes del Estado" el vodevil. "La flamante presidenta del Congreso, Meritxell Batet, decidió solicitar al Tribunal Supremo aclaraciones sobre el alcance del auto que le había remitido en lugar de, como hubiera sido de esperar, encargar un dictamen a los letrados de la Cámara. La función de estos es consultiva, pero de haber empezado por su informe, no por la comunicación al Tribunal Supremo, los límites del problema habrían sido acotados de antemano". "Que el problema sea inédito en el sistema constitucional español no significa ni que este carezca de respuesta ni que ninguna fuerza esté legitimada a improvisarla por razones políticas". ¿Es que Pedro Sánchez no tenía prevista esta situación?

ABC dice que "el Supremo no se deja utilizar por Batet y el gobierno". Y que el espectáculo se puede poner aún mas interesante. "El rey citará por mandato legal a los presos si Batet los incluye en la lista". Junqueras dando la mano a Felipe VI, qué interesante. Aunque la noticia espeluznante es que "Iglesias pide a Sánchez dirigir Trabajo aunque se conformaría con la Seguridad Social". Dios mío, Stalin en Moncloa, nos vamos a enterar de lo que vale un peine. Luis Ventoso dice que la cosa de los presos está clara, pero el PSOE está enredando porque el domingo hay elecciones. "Sánchez ha obligado a Meritxell a hacer el ridículo, enviando la patata caliente al Supremo. Jugada torpona", menudo es Marchena. "Sanchez embadurna el prestigio de la instituciones con prácticas marrulleras al servio de sus intereses particulares. Pero da igual. El domingo volverá a ganar merced a la absurda partición en tres de sus adversarios. En la práctica el invento de Abascal se puede traducir en ocho años con Sánchez", atiza a Vox aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid.

La Razón dice que "Batet vuelve a dilatar la suspensión de los diputados presos". " Es incomprensible que los cuatro acusados por graves delitos contra la Constitución no hayan sido suspendidos, existiendo legislación para poder hacerlo", dice el editorial. "Batet ha optado por dar más largas a la suspensión y solicitar un informe jurídico a los letrados de la cámara aunque estos llevan desde el primer día analizando esta polémica jurídica. Ha sido la propia presidenta del Congreso la que ha propiciado este enredo, que podría ser puramente técnico si no se tratase de un nuevo frente abierto por el independentismo para socavar la legitimidad democrática. De no decidir la mesa hoy la suspensión, dañaría gravemente el perfil institución de Meritxell Batet". Pobre Meritxell, la que le está cayendo cuando ella solo cumple órdenes de Sánchez. En fin, si aguanta un poco más las elecciones son el domingo. Que se ponga hoy enferma o algo.