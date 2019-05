Se atribuye a Napoleón el aserto de que "si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión". El día siguiente a las elecciones del 26 de mayo, Ciudadanos decidía nombrar un Comité Nacional de negociación de gobiernos, que tendrá dos responsables, el número dos del partido, José Manuel Villegas, y el diputado por Barcelona José María Espejo, ambos de la máxima confianza de Albert Rivera, que se reunirán por primera vez este martes.

Lo anunciaba este lunes, en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva nacional de la formación naranja Inés Arrimadas, que de paso confirmaba que será la portavoz parlamentaria en la legislatura nacional a punto de comenzar. "Todo lo que corresponda a los pactos, lo va a coordinar el Comité Nacional de negociación de gobiernos, porque aquí no se trata de ver quién pilla cacho en cada lugar, se trata de ver cómo podemos formar los mejores gobiernos para los próximos cuatro años" señalaba tirando de coloquialismo.

A partir de ahí -en una insólitamente breve rueda de prensa- todo eran calculadas ambigüedades sobre los pactos en los diversos territorios, si bien dejando claro que el particular ‘no es no’ al PSOE entonado por Rivera en las generales es cosa del pasado. "Será lento", aseguran fuentes de la dirección.

Pactos en cada territorio

Preguntada en concreto por Aragón y Castilla y León, las dos comunidades donde Ciudadanos tiene la llave del Gobierno y podría entregársela tanto al centroderecha como al PSOE, Arrimadas decía que en la reunión de la Ejecutiva nacional, a la que pertenece el líder castellanoleonés, Francisco Igea, no se había "hablado de ningún caso concreto de ninguna comunidad autónoma". El líder en Aragón, Daniel Pérez, pidió durante la campaña al socialista Javier Lambán que se desmarcase de Pedro Sánchez, aunque sin cerrar la puerta a un acuerdo.

Ambigua era también Arrimadas sobre la participación de Vox en alguno de los gobiernos, algo que los de Santiago Abascal reivindican ya, aunque se remitía al precedente andaluz para dejar entrever que no sería de su agrado. E igualmente ambigua era la respuesta sobre si Manuel Valls, al margen de su estrepitoso fracaso, debería evitar, a cambio de un pacto con la izquierda barcelonesa, que la capital de Cataluña quede el próximo 15 de junio, día de la constitución de los ayuntamientos, en manos de los independentistas, tras la victoria de la lista de ERC liderada por Ernest Maragall.

"Ciudadanos crece también en la ciudad de Barcelona" comenzaba su respuesta, celebrando que Valls, tras una operación que ha implicado la renuncia a la marca de Ciudadanos en su lugar de origen, haya mejorado en un concejal el resultado de Carina Mejías en 2015. "Que ERC crezca en Barcelona no es una buena noticia para los constitucionalistas" subrayaba a continuación, para pedirle una reflexión al PSOE por haber "vendido la moto" de que "si cedías ante los nacionalistas, los nacionalistas bajaban en las urnas, no es verdad" sentenciaba, pero sin posicionarse sobre si el ex primer ministro francés debe evitar que en apenas dos semanas el separatismo gobierne Barcelona.