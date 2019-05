La derecha resiste en Madrid

Con más del 70% de los votos escrutados la situación viró y el bloque del centro derecha consumó el sorpasso a la izquierda: el PP mantenía la Comunidad de Madrid. Poco antes se había logrado la reconquista del Ayuntamiento de la capital. José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso se convertían así en los grandes vencedores de la noche y en los salvavidas de Pablo Casado.

Si bien los populares se dejaron 18 escaños en la Asamblea, consiguieron llegar hasta los 30, situándose como segunda fuerza por detrás del PSOE de Ángel Gabilondo, que a pesar de ir por delante en gran parte del recuento se quedó finalmente en 37 escaños y sin poder sumar con los demás partidos de izquierda. Ciudadanos, por su parte, obtuvo 26. Y Más Madrid, con Íñigo Errejón al frente, logró 20 diputados, muy por encima de la candidata de Podemos, Isa Serra, que a punto estuvo de desaparecer en la Comunidad de Madrid. El partido de Pablo Iglesias sólo pudo llegar a poco más del 5% de los votos lo que se traduce en 7 escaños.

Pero no sólo Errejón irrumpió con fuerza en el Parlamento madrileño. También lo hizo Vox. Rocío Martínez Monasterio logró 12 escaños con casi el 9% de los votos.

Así la suma de PP (30), Ciudadanos (26) y Vox (12) llegó hasta los 68 escaños, superando la mayoría absoluta, que en la Asamblea madrileña está en los 67 diputados.

La reconquista de Almeida

"Mi objetivo es ganar las elecciones y que Madrid se olvide de esta pesadilla que es Podemos". Con esta declaración de intenciones se presentó José Luis Martínez Almeida ante la prensa al ser elegido portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Era el 28 de abril de 2017 y su grupo municipal estaba sumido en una crisis abierta por la dimisión de Esperanza Aguirre.

Desde entonces Almeida (Madrid, 1975) se hizo con las riendas de su equipo, comenzó a patearse los barrios de la ciudad y llevó la voz cantante de la oposición en el Consistorio. Y es que si hay una opinión unánime entorno al candidato popular es que es uno de los mejores oradores con los que cuenta Pablo Casado en el partido.

Comenzó la noche mal para el PP también en la capital. Muy mal. Manuela Carmena se perfilaba como clara ganadora y con posibilidad de revalidar su mandato junto con los votos del PSOE de Pepu Hernández, que llegó a tener en algunos momentos hasta 12 concejales. Pero a mitad del recuento las cosas comenzaron a cambiar: Carmena perdía un edil, Almeida iba escalando posiciones, igual que Ciudadanos, mientras el PSOE se desinflaba.

Carlos Sánchez Mato contribuyó al fracaso electoral la alcaldesa. El que fuera durante gran parte de esta legislatura el concejal responsable de Economía y Hacienda hasta que la alcaldesa decidió sustituirlo -tras su pulso con el ministro Cristóbal Montoro que puso en peligro la independencia económica del Consistorio -, decidió concurrir en solitario a estas elecciones bajo la marca IU Madrid Municipalistas en Pie. Durante la campaña arremetió con dureza contra Carmena, pero su estrategia resultó ser un fracaso: no llegó al umbral del 5% necesario para obtener representación y sus 42.598 votos no aportaron ninguna utilidad.

"Yo no culpo a nadie, no se me ocurre en absoluto culpar a nadie que haya tomado la alternativa de presentarse a las elecciones, habrán valorado y habrán sido conscientes de los resultados que han podido tener", dijo Carmena sobre este asunto en la rueda de prensa que ofreció desde la sede de Más Madrid.

Y ella se va. Ya lo advirtió: si no conseguía ser alcaldesa, no se quedaría en la oposición. "No seguiré siendo alcaldesa, pero Madrid seguirá siendo solidaria y participativa, Madrid seguirá siendo una grandísima ciudad, progresista y abierta. 500.000 gracias".