La "peor noticia para Sánchez" y "gimoteos, latigazos y rabia" en Podemos

El Mundo dice que "Sánchez afianza su poder y Casado resiste gracias a Madrid". Aunque el notición de la noche fue que "Podemos se da un batacazo que lo deja sin poder de decisión". La lectura del editorial es que "la triple convocatoria electoral de anoche confirmó el ciclo positivo abierto para el PSOE, permitió al PP salir vivo tras el fiasco del 28-A, concedió a Cs un crecimiento insuficiente para sobrepasar a los populares, frenó en seco el crecimiento de Vox y certificó el declive de Podemos, el gran perdedor de la noche". Casado ha salvado el cuello . "El resultado del PP supone un bálsamo en un partido que había encallado y se hallaba en esto de shock desde las generales, y disipa dudas sobre el futuro de Casado al frente de Génova". Preocupante, pese a lo previsible, es "el avance de las formaciones secesionistas" en Cataluña y País Vasco. "Sánchez tendrá que clarificar los trámites de su investidura, tarea en la que Iglesias queda muy debilitado para negociar un Gobierno de coalición". Puf, nos hemos librado por los pelos. Federico Jiménez Losantos no está contento. "La semana de las humillaciones, pórtico de la legislatura, ha dejado claro que para socialistas y comunistas el resultado de las elecciones de ayer no alterará su proyecto, que es el de poner al Estado a los pies de los golpistas de la Esquerra para soldar un bloque de Poder que les permita liquidar el régimen constitucional y crear una confederación balcánica, fatalmente abocada al caos, pero del que creen saldrá la república catalana (…) El Golpe de Estado continúa". Ya, pero Podemos se ha hundido, Federico hijo, celebra algo. "Sánchez pide a PP y Cs que no pacten con Vox". Pero él sí puede pactar con Podemos. De Podemos dice Raúl Piña que está en "parada cardiorrespiratoria, en la UCI, con las constantes vitales bajo mínimos". Y Jorge Bustos explica la mala uva que se le puso ayer al presidente. No fue por Madrid, sino porque "el desfondamiento de Vox en tiempo récord es una mala noticia para Sánchez: ya no podrá agitar tan útil espantajo". Ha sido un visto y no visto. Ya se le ocurrirá algo a Iván Redondo.

El País dice que "el PSOE se impone en las elecciones pero las derechas ganan Madrid". Cachis, por poco. El editorial pone la presión en Rivera. "En buena parte de las autonomías se abre un escenario de pactos en los que Ciudadanos tendrá un papel decisivo. La estrategia de cerrar cualquier posibilidad de acuerdo con el Partido Socialista, adoptada de manera personal por su líder, Albert Rivera, no ha dado los resultados que éste esperaba (superar al PP). Rivera se verá obligado a extraer las consecuencias de un error que no solo afecta al partido que dirige, sino a la totalidad del sistema, al haber clausurado un espacio político central a cambio de rigurosamente nada". "La estrategia de establecer líneas rojas entre partidos democráticos no es sostenible sin incluir a la ultraderecha en las mayorías de Gobierno. Se trata de un paso más en la normalización de una fuerza antisistema, que Ciudadanos y el PP no pueden trivializar". Hombre, más antisistema son Podemos y los separatistas y no les hacen tantos ascos. Es más, Anabel Díez dice con toda naturalidad que el "PSOE necesitará a Podemos para completar mayorías" y que "Sánchez necesita a Iglesias". ¿Y por qué el PSOE sí puede pactar con Podemos pero el PP no puede pactar con Vox?

ABC celebra que "España dice no a entregar todo el poder al sanchismo". Dice el editorial que "el PP ha sabido frenar su ciclo bajista, mejorando su voto a nivel nacional". Mientras, "Madrid capital fue ayer el escenario de un fracaso colectivo de la izquierda y de sus principales líderes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La pérdida de Madrid representaba para la izquierda más que un ayuntamiento. Es la derrota de un discurso trufado de revanchismo histórico y confrontación cívica". A Parla. Y un mensaje para el centro derecha. "Lo razonable es pensar que el centro derecha entre en una fase de reorganización interna, cuyo resultado debería ser una oferta conjunta a los electores de esta opción ideológica" o nunca ganarán a Sánchez. Luis Ventoso habla de "Lázaro Casado. O la resurrección al límite. El líder del PP inició la velada en la UCI política" y acabó siendo dado de alta. A Isabel San Sebastián le falta cantar un chotis. "Madrid nos devuelve la esperanza de una España unida, capaz de plantar cara al desafío secesionista. Madrid aguanta y defiende la España constitucional". Madrid, Madrid, Madrid, pedazo de la España en que nací...

La Razón está eufórica. "Casado gana la segunda vuelta". "El voto vuelve al PP". Lo cierto es que los mapas teñidos de rojo que acompañan a este titular no dicen lo mismo. "Rivera se desinfla, se aleja del sorpasso mientras Iglesias entra en caída libre". Dice el editorial que "la reconquista empieza por Madrid". "Ahora se abre un largo proceso de negociación en el que queda la incógnita del papel que debe jugar Albert Rivera. El PSOE gana las elecciones en número de votos, pero no consigue retener el ayuntamiento de la capital y la comunidad pese al viento a favor. La radicalización de Podemos no ha sumado a favor de la izquierda". Adiós, Carmena. Jesús Rivasés se recrea en el fracaso de Rivera. "Una vez más, no solo no ha logrado el sorpasso y la primogenitura del centro derecha, sino que ha quedado lejos, muy lejos. Se quedará con la amargura de otro gatillazo y ya van muchos. Rivera también tiene por delante cuatro largos años como segunda fuerza del centro derecha y ningún líder es eterno, sobre todo si una y otra vez se queda a las puertas de todo y no remata la faena". Rivera debería ir al rincón de pensar. Que tome nota de lo que le ha ocurrido a Iglesias, de asaltar los cielos a quemarse en el infierno.

La Vanguardia destaca que "ERC conquista Barcelona y la derecha gobernará Madrid". Cuenta Celeste López cómo se vivió en Podemos su enorme derrota. "Lágrimas, muchas lágrimas, una tristeza angustiosa y una inmensa rabia. Sollozos, gimoteos, latigazos". Pues sus lágrimas son nuestro alivio. La mejor noticia de la noche.