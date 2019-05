Sánchez inicia una ofensiva contra Rivera para forzar un pacto global y vetar a Vox

Tras dos semanas de campaña y filtraciones interesadas amagando con un posible gobierno de coalición con Podemos, se han cumplido los presagios socialistas. Un PSOE por encima del 30% y un Podemos en su esqueleto electoral por el que auguran un entierro de Pablo Iglesias a corto o medio plazo en el seno de su formación y un descarte de la formación morada en las posibles alianzas a nivel nacional.

Volvemos al "plan inicial" dicen ahora los socialistas apuntando a un gobierno en minoría y descartando abiertamente ya un gobierno de coalición con Podemos. Ésta será una de las claves que arrojará la reunión de la Ejecutiva socialista de este lunes en Ferraz a as 16:30 tras la cual comparecerá el secretario de Organización, José Luis Ábalos.

"Nosotros siempre hemos mantenido la misma propuesta de un Gobierno de carácter socialdemócrata pero abierto a progresistas y en esa estamos. Es un poco la misma filosofía que caracterizó al actual gobierno y ésa línea es por la que siempre hemos apostado", ha dicho el número tres del PSOE esta mañana en RNE.

Pero el Gobierno se mueve en un mensaje dual, de ida y vuelta. Primero, descartan a Podemos por su nueva situación de socio irrelevante sin capacidad ni autoridad para iniciar un reparto de cromos; y después, consuman su viraje al centro lanzando la caña a Ciudadanos. Una estrategia que inició la misma noche electoral el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apelando a Ciudadanos a "levantar el cordón sanitario al PSOE" pero este lunes ha redoblado la presión tanto de palabra como de obra.

La palabra, en boca de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, para quien "el señor Rivera lo tiene muy complicado porque tiene que abrir el gobierno de la Comunidad de Madrid a la ultra derecha". Un cordón sanitario que pidió "revisar" de forma inmediata por el contexto nacional pero, sobre todo, el europeo. "Puedo entender que no lo haya cambiado del 28 al 26 pero ahora lo tiene que hacer... En Europa no entiende nadie lo que hace Rivera. No lo entiende nadie. Que Cs haya pretendido decirle a los ciudadanos que sí puede ir con Vox y no con los socialistas que somos la fuerzan central y hegemónica en nuestro país... ¡es que lo tienen que revisar!".

El argumento se desliza también en el plano factual en la agenda del presidente del Gobierno. Tras la reunión de la Ejecutiva, Pedro Sánchez viajará este lunes por la tarde a París para reunirse con el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron. El objetivo es elevar la presión sobre Albert Rivera descartando de forma conjunta los pactos con la ultraderecha, formación que en Francia goza e tan buena salud que el Frente Nacional ha alcanzado un 23% del voto frente el 6,22% de Vox en España.

Pese a las notables diferencias, Pedro Sánchez quiere hacer frente común con Macron para evitar que Rivera dé el visto bueno a los pactos de perdedores que le arrebatarán la joya de La Corona del 26-M, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital de España, así como todas las ciudades de menos de 500.000 habitantes, entre las que se encuentra las 12 principales capitales de provincia españolas en las que el PSOE es primera fuerza política.