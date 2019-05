"Lo normal es que pactemos con el PP". Esas ocho palabras claras, nítidas y contundentes las pronunciaba José Manuel Villegas, en una rueda de prensa convocada en la sede de Ciudadanos después de la primera reunión del creado Comité Nacional de negociación de gobiernos, que además del número dos del partido naranja integran el secretario de Acción Institucional, José María Espejo, el de Organización, Fran Hervías, y el de Comunicación, Fernando de Páramo, todos ellos diputados en el Congreso y de la máxima confianza de Albert Rivera.

La comparecencia de Villegas era, en fondo y forma, un negativo casi perfecto de la que veinticuatro horas antes protagonizaba, en el mismo atril, y con el resultado del 26-M aún caliente, Inés Arrimadas. Frente a la ambigüedad de la recién elegida portavoz parlamentaria, Villegas enfriaba la posibilidad de acuerdos con el PSOE y también con VOX.

Sobre los socialistas, les dejaba claro que tendrán que "renegar" de las políticas de Pedro Sánchez, singularmente en materia territorial, con el "requisito" de defender, como viene pidiendo desde hace un año Rivera, la aplicación de nuevo del 155 en Cataluña. "Esa es una de las enmiendas, efectivamente, a la totalidad de la política de Sánchez" subrayaba Villegas, en un mensaje claramente dirigido al aragonés Javier Lambán y al castellanoleonés Luis Tudanca, dos de los barones socialistas que podrían depender de Ciudadanos para mantener el poder, en el primer caso, y alcanzarlo, en el segundo.

La fórmula andaluza con Vox

Villegas, cuya rueda de prensa duraba el triple que la de Arrimadas, dejaba claro también que su intención es orillar a Vox en las negociaciones, como ocurrió en Andalucía.

En un mensaje que podría tener muchos que ver con Madrid, donde el apoyo de los de Santiago Abascal es imprescindible para gobernar la autonomía y el Ayuntamiento de la capital de España, Villegas señalaba que "si en algún momento llegamos a algún acuerdo, como pasó en Andalucía, con el PP, Vox tendrá que decidir si apoya ese acuerdo o no apoya ese acuerdo, pero no tenemos previsto abrir acuerdos o negociaciones en este caso con otros partidos que no sean los que he mencionado".

Ciudadanos, a diferencia de 2015, aspira a entrar en los distintos gobiernos, como ya ocurrió en la Junta de Andalucía, cuyo vicepresidente es el líder regional naranja, Juan Marín.