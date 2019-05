El PSOE-M reivindica su derecho a "explorar la vía" Gabilondo/Villacís con "pocas esperanzas"

Es la misma carambola con la que prosperó la moción de censura de Pedro Sánchez, la que fracasó en la negociación posterior de los Presupuestos Generales del Estado y de la que dependía el actual presidente del Gobierno para la investidura antes de que cambiara el juego de mayorías por la suspensión de los cuatro diputados presos. El PSOE madrileño reivindica su derecho a entrar en el juego de lo improbable pero posible e iniciará una negociación con Ciudadanos para hacer presidente a Ángel Gabilondo en la Comunidad a cambio de hacer alcaldesa a la líder naranja, Begoña Villacís.

Un juego que, reconocen, no suma "a no ser que consigamos la abstención en segunda vuelta de Más Madrid", la plataforma de Íñigo Errejón a ese pacto entre PSOE y Ciudadanos. Las fuentes de la dirección socialista del PSOE madrileño consultadas por Libertad Digital confirman que la intención "es real", que "no está fuera de las posibilidades" aunque aceptan que "es muy difícil, prácticamente imposible" y que "no somos optimistas". Pero "reivindicamos nuestro derecho a intentarlo, a explorar esa vía porque hemos ganado las elecciones. Somos la lista más votada", replican relevantes dirigentes de la dirección.

En la cúpula del partido deslizan dos argumentos más que podrían converger en el mismo objetivo: de un lado, que "Villacís está como loca por ser alcaldesa" y se trata de una dirigente muy afín a Albert Rivera que podría gobernar en la principal plaza de España; y, segundo, la debilidad interna de la marca Podemos y satélites en la que engloban a Errejón aunque sea el gran beneficiado de los resultados madrileños triplicando los obtenidos por la candidata ‘pablista’ Isa Serra.

Moncloa y Ferraz no lo ven

Sin embargo, la operación no alberga esperanzas para Ferraz y Moncloa en donde sostienen que "Madrid está perdido" y que si está en las negociaciones es sólo como apriorismo, forma de ganar tiempo o mecanismo de presión inicial pero sin visos de prosperar ni en a capital ni en el ayuntamiento. "Ayuso será presidenta y Almeida alcalde", sentencian de forma tajante fuentes socialistas a LD que señalan las aspiraciones reales de una negociación territorial con Ciudadanos: Aragón y Castilla y León así como muchas capitales de provincia como Zaragoza en donde ganó el PSOE pero suman las derechas.

El PSOE confía en "que Ciudadanos no quiera mancharse con VOX" -de ahí haber redoblado la presión contra Rivera-, y cree que el reparto final será Madrid y Murcia para el PP y Aragón y Castilla y León para el PSOE.