Carmena dice que intentará ser investida y Vox avisa de que podría "resucitar"

Manuela Carmena ha cambiado de discurso. La alcaldesa de Madrid salió el domingo por la noche a admitir su derrota. "Más Madrid ha ganado las elecciones, (...) pero sabemos que no vamos a poder gobernar y por tanto yo no voy a seguir siendo alcaldesa".

Este miércoles, tan sólo tres días después de los comicios y en su primera comparecencia ante los medios, Carmena ha afirmado lo siguiente: "Más Madrid es la candidatura victoriosa, la que ha ganado las elecciones y por tanto en este momento estamos en una situación en la que todavía no se han desarrollado los pactos que pueden permitir o no que siga siendo alcaldesa". Pero, ¿va a intentar ser investida? "Claro, es la candidatura que tiene mayor número de votos y, en caso de que no haya acuerdo, por el mero hecho de tener mayor número de votos sería la candidatura que tendría que decidir la alcaldía".

Se refiere Carmena al mecanismo para elegir alcalde. No hay segunda vuelta y, por tanto, no hay plan B: sólo hay una única votación en la que o un candidato consigue la mayoría absoluta [que en Madrid está en 29 concejales] o el regidor es el candidato de la lista más votada.

La "resurrección" de Carmena

Así, Carmena tiene la esperanza de que no haya acuerdo PP-Cs-Vox. Y es que estos últimos exigen esto: estar presentes en las negociaciones. No aceptarían una solución a la andaluza.

"Sin Vox no hay alternativa a la izquierda -ha dejado claro Santiago Abascal en una rueda de prensa este miércoles en la que ha analizado el resultado de las elecciones generales del pasado domingo- No será difícil llegar a acuerdos con quien se siente a dialogar con nosotros, pero será absolutamente imposible apoyar un gobierno de quien ni siquiera se quiere sentar a hablar con Vox".

El portavoz de Vox en el Congreso ha avisado, además, en Twitter de que si no hay un acuerdo la carrera política de Carmena "podría resucitar" y acusa de ello a Ciudadanos.

En la alcaldía, si no hay acuerdo, gobierna la lista más votada. Ciudadanos, con su negativa a plantearse a un acuerdo, podría resucitar la carrera política de Carmena. Con lo que nos había costado a todos echarla! — Iván (@ivanedlm) May 28, 2019

Desde la candidatura de Begoña Villacís son claros: "Nuestra única línea roja es el programa. ¿Están el PSOE y Más Madrid dispuesto a suscribirlo? Entonces habrá pacto, pero vemos muy difícil que apoyen nuestras medidas". Es más, sobre la actitud de los socialistas se preguntan: "Si quieren que Vox no pinte nada, ¿estarían dispuestos a abstenerse ante un gobierno de PP-Cs?". No obstante, reconocen que la última palabra la tiene la dirección nacional del partido.