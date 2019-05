Desde este miércoles, nadie podrá decir que existe un "cordón sanitario" de Ciudadanos sobre el PSOE, o sobre el PSC. Para ser más precisos. Albert Rivera apuesta por el socialista Jaume Collboni como alcalde de la ciudad que vio nacer al líder naranja y a su partido. Naturalmente, lo hace, aseguran fuentes del partido, "a pesar de las diferencias con la candidatura socialista" y como mal menor ante la posibilidad de que, por primera vez, los independentistas, con el candidato de ERC, Ernest Margall, se hagan con el Gobierno de la capital de Cataluña y segunda ciudad de España, con todo lo que ello implicaría, entre otras cosas, con respecto a la propaganda de la causa separatista fuera de nuestro país.

La decisión de Ciudadanos, que no se ha trasladado aún de manera pública, se produce después de la rueda de prensa este miércoles de Manuel Valls, en la que el candidato independiente (Ciudadanos se integró en su coalición electoral renunciando a su marca) abogaba por cualquier solución que arrebate el bastón de mando barcelonés a Maragall, incluida la de que Ada Colau continúe en el cargo.

Se evidencia así la ruptura entre Valls y Rivera, que no en vano no compartieron ningún acto durante la campaña electoral y entre los que hasta este martes, dos días después de las elecciones, no se había producido ningún contacto.

De los seis concejales obtenidos, tres son naranjas y otros tres, incluido el propio Valls y el ex socialista Celestino Corbacho, independientes. La aritmética permitiría que Collboni fuese elegido únicamente con el voto de tres concejales de esa lista, siempre y cuando recabase también el apoyo de los 10 concejales de Barcelona en Común, la marca de Podemos, además, claro está, de los ocho del PSC.

A la pregunta de si descarta que Valls acabe apoyando a Colau, Collboni, en una entrevista en Radio Nacional, decía este miércoles que "no hay que descartar nada, porque efectivamente hay fuerzas políticas que también ven de forma muy clara que hay que evitar que hayan alcalde independentista en Barcelona". Para el dirigente del PSC quien tiene que "decidir" es Colau. La única manera de frenar un Gobierno municipal de los independentistas es un pacto previo para lograr la mayoría absoluta del Consistorio fijada en los 21 regidores.

De momento, la alcaldesa saliente, Ada Colau, no contempla otra opción que no pase por un tripartito con ERC y el PSC dejando fuera a la marca del fugado, Carles Puigdemont (JxCAT) de la que todos los grupos reniegan en esta negociación. Este miércoles se va a producir el primer contacto privado entre Maragall y la propia Colau donde los de ERC le van a exigir un firme compromiso con "la independencia y la libertad de los presos", si quiere sumar en su proyecto.