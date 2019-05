El órdago de Pedro Sánchez que fulminaría a Podemos y Cs

El Mundo dice que "Estrasburgo frena el plan de Puigdemont para denigrar a España". La primera en la frente. Rosell se felicita por el "sonoro revés para los golpistas, cuyas esperanzas han estado siempre depositadas en Estrasburgo". "Hay que felicitarse por la resolución de Estrasburgo porque, más allá de su importancia en este caso concreto, sirve de advertencia a los golpistas juzgados y a los fugados: la justicia europea nunca aprobará la desintegración territorial de un Estado de la UE". Está la UE con el Brexit como para que vengan los catalanes a tocarle las narices con sus bobadas. En cuanto a pactos, presiones a Rivera por tierra, mar y aire. "El PSOE tienta a Ciudadanos y le ofrece no ser subalterno de los populares en los pactos para aspirar a representar algunas instituciones". Cs se pone estupendo y "exige a los socialistas que para pactar renieguen de Sánchez". ¿Es una broma? ¿Nos podría ahorrar Rivera estos momentos de bochorno con estas gilipolleces? Federico Jiménez Losantos entiende "que Cs pacte a izquierda y derecha si tiene razones para hacerlo pero España no se divide hoy en partidos de izquierdas y derechas, sino en partidos que defienden a España y partidos que la quieren destruir. Abascal defiende a España; Sánchez e Iceta, a Iglesias, Bildu y Junqueras. A esos, no a Vox, es a los que hay que ponerles cordón sanitario. Y bozal". Hombre, pues ahí yo solo veo la opción de pactar con la derecha.

El País dice que "Sánchez pide a Iglesias que desista del Gobierno de coalición". Que no, tío, que no seas plasta, que no es no, métetelo en la mollera de una vez. Antonio Elorza nombra a Iglesias y Rivera "socios de honor" del PP. A Iglesias, porque "socavó a Mas Madrid y olvidó la prioridad de cerrar el camino a la derecha". A Rivera, porque "nació casi como socialdemócrata" pero "ha iniciado un periplo incomprensible desde el pacto de gobierno con el PSOE que le ha llevado a aceptar vergonzantemente alianzas con participación de Vox". Y dale con Vox. Parece que Ciudadanos se conforma con ser "asistente de gobiernos populares". Rivera tendrá que andarse con mucho ojo con lo que hace. Si todos sus votantes provinieran del PP votarían al PP, vamos, digo yo.

ABC abre con el juicio del 1-O que ayer visionó los vídeos. "Intimidatorio, organizado y con violencia física". "Europa, la judicial y la política, ampara a España en sus decisiones de proteger el orden constitucional, lo mismo que hacen los fiscales de la sala segunda del Tribunal Supremo", destaca el editorial. Por la cuenta que le tiene a Europa. Ramón Pérez Maura dice, con mas razón que un santo, que "Ciudadanos está como un pato mareado, dando tumbos por el escenario político. Ya no se sabe dónde están". Sí, es imposible seguirlos, sería recomendable que se aclararan de una vez. Ignacio Camacho humilla cruelmente a Pablo Iglesias. "No siente el menor reparo en aporrear el portón de la Moncloa de un modo sonrojante; debe de tener sus puños chorreando sangre. Más que pedir, mendiga; más que ofrecerse, se entrega". Pedro nunca tendrá a Iglesias en una actitud "más genuflexa", que aproveche "este Podemos en saldo" para asegurarse 165 diputados a cambio de un carguito para Iglesias y otro para Irene. Toma perrillo, un huesecillo. Sólo con eso, Iglesias pondrá al servicio de Sánchez todos sus diputados sin rechistar.

La Razón dice que "Sánchez amagará con repetir elecciones como presión a Cs". Pues sería una jugada maestra, fulminaría a Podemos y a Ciudadanos de un golpe, dos pájaros de un tiro. La gente está ya muy harta de tanta tontería. Marhuenda no se lo cree. "Cada uno presiona cómo y con lo que tiene, pero toda coacción debe se mínimamente creíble. No es el caso". ¿Por qué no? Si Ciudadanos se pone tonto, Podemos no deja de dar la tabarra y los separatistas lo ponen difícil… Sánchez está en racha, podría lograr mayoría absoluta. Dice Antonio Martín Beaumont que "Rivera desea derribar el muro invisible que incomunica históricamente a la derecha y a la izquierda. Quiere convertise en un político capaz de mirar a ambos lados del espectro ideológico". ¿Y a qué está esperando? Porque ya está bien de marear la perdiz y tomar el pelo al personal. Como vuelva a equivocarse, no sale vivo de esta.