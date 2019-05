La elección de portavoz en el Congreso: el nuevo escollo de Casado que le enfrenta a sus barones

El pasado lunes, se esperaba que el Partido Popular anunciase a sus portavoces en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Pero tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del lunes, Pablo Casado anunció que aplazaba esta decisión hasta mediados de junio cuando se celebre una Junta Directiva Nacional, máximo órgano del partido entre congresos.

La situación no es fácil ya que los barones no quieren para este cargo a uno de los nombres que maneja Casado: el de Cayetana Álvarez de Toledo, pero desde Génova les avisan: "No hay nadie descartado".

Un tiempo

Mientras lo decide, Casado ha nombrado para este impasse a José Antonio Bermúdez de Castro como portavoz en la Cámara Baja y a Ignacio Cosidó en la Cámara Alta. El líder del PP se ha tomado un tiempo extra para poder tomar una decisión clave en esta legislatura: quién será su voz en el Hemiciclo.

Entre los nombres que suenan para ejercer ese cargo a día de hoy destaca el de la vicesecretaria general de Política Social del Partido Popular, Cuca Gamarra. "Su experiencia de gestión la avala: alcaldesa de Logroño desde 2011 y actual vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias", explican desde el PP.

Aunque apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias del partido, se ha ganado la confianza de un Casado que tras el batacazo de las elecciones generales, la nombró coordinadora de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas. Un puesto complicado en el momento más difícil para el PP. Desde Génova destacan su "capacidad negociadora", además de su "perfil moderado".

Cayetana Álvarez de Toledo

El otro nombre que ha generado polémica en las últimas horas ha sido el de Cayetana Álvarez de Toledo. En el almuerzo que celebró Pablo Casado con sus barones el pasado lunes en Génova, algunos de ellos, como el gallego Alberto Núñez Feijóo, mostraron su disconformidad con la posibilidad de que la diputada por Barcelona esté en la quiniela de posibles portavoces del PP al tener un "perfil duro". Barones no afines a Casado le dijeron "que es un puesto estratégico que debe ocuparlo un perfil de centro", explican fuentes del PP.

Desde Génova apuntan a que "no son los barones quienes toman esta decisión. No hay nadie descartado. Cayetana (Álvarez de Toledo) no está descartada ni tampoco Cuca (Gamarra) ni otros. La decisión final la va a tomar Pablo Casado", sentencian.

Así las cosas, en Génova valoran todas las posibilidades existentes en un grupo parlamentario en el que hay otros perfiles como el de Marta Gónzalez, que ya ocupa la Vicesecretaría General de Comunicación del PP, o el de Belén Hoyo, diputada valenciana cercana a Pablo Casado.

Guillermo Mariscal, diputado también afín al presidente del PP y uno de sus apoyos en los últimos meses, o la navarra Ana Beltrán, actual negociadora de los populares en los pactos municipales y autonómicos, son otras de las opciones posibles.