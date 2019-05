El PSOE se ríe del "farol" de Podemos e insiste en que no habrá gobierno de coalición

"Otro farol más". Así se ríen en Moncloa y Ferraz de la nueva amenaza de Pablo Iglesias de tumbar la investidura de Pedro Sánchez si no se prestan a un gobierno de coalición. El PSOE no da crédito a éste órdago de Podemos y su posible rechazo a la investidura de Sánchez si no entran en el Gobierno. No se lo creen porque saben: primero, que "es una posición maximalista" de inicios de la negociación; segundo, que Podemos no puede ir a elecciones tras su mayúscula derrota el 26M porque "sería un suicidio" y tercero, porque "no tiene alternativa".

Un argumento que deslizó el secretario de Organización y responsable de la comisión negociadora socialista, Jose Luis Ábalos, que aseguró este jueves que "no hay alternativa hay un gobierno socialista porque la distancia entre el primero y el segundo es muy grande". No digamos ya entre el primero y el cuarto puesto en el que se sitúa Podemos.

Motivo por el que los socialistas rechazan ya abiertamente la fórmula del gobierno de coalición que la formación morada utiliza como moneda de cambio para un posible apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. En una entrevista a. Antena3, Ábalos dejó claro su "no a la fórmula de coalición" porque "tiene más margen un gobierno socialista de llevar adelante una agenda progresista sin los condicionamientos que puede suponer otra fórmula".

Y añadió además, dejando entrever la crisis de liderazgo en el PSOE, que "además pensamos que es más eficaz e incluso mejor para Podemos" situarse fuera del Ejecutivo sin tener que verse arrastrado a apoyar determinadas cuestiones que no apoyaría si obtuvieran carteras ministeriales en el seno del Palacio de la Moncloa.

Según fuentes socialistas, "la única opción" por tanto sigue siendo la de "un Gobierno en minoría, monocolor y socialista" con posible entrada de perfiles independientes de la órbita progresista (del PSOE y de Podemos) pero sin cartera para Iglesias, condenado a liderar su propia travesía en el desierto desde la oposición del Congreso.