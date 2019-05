Puigdemont descarta regresar y pretende ser eurodiputado sin jurar la Constitución

Los abogados del prófugo Carles Puigdemont ya preparan la demanda en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante la negativa de la cámara de Estrasburgo de facilitar la acreditación provisional de los diputados con causas pendientes en España, Carles Puigdemont y Toni Comín, exconsejero de Sanidad que empezó el proceso en el PSC, tiene acta de diputado regional por ERC y se presentó a las europeas en la lista del expresidente catalán.

Puigdemont y Comín intentaron acreditarse pero se les negó el trámite aduciendo una orden del presidente de la cámara europea, el conservador italiano Antonio Tajani. De primeras, Puigdemont y Comín han denunciado su caso ante la defensora del pueblo europea, Emily O'Reilly con el argumento de que otros eurodiputados españoles sí pudieron acreditarse. En segundo lugar, ha remitido una queja formal a Tajani y al secretario general de la institución, Klaus Welle, en la que además exigen copia de las cámaras de seguridad para documentar la demanda que preparan los abogados separatistas ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

Cita en el Congreso

Puigdemont ha descartado por completo regresar a España para realizar el trámite en el Congreso de jurar la Constitución y recoger su acta de eurodiputado el próximo 17 de junio, fecha en la que están citados los nuevos eurodiputados en representación de España. Su escudero Comín ha declarado este jueves a TV3 que "nosotros haremos lo que haga falta para ser eurodiputados, por lo que si ir a Madrid nos impide ser eurodiputados no tiene ningún sentido que vayamos".

"Esto no es una película"

Comín ha aclarado que sólo se plantearían el retorno si obtuvieran plenas garantías de que no serían detenidos y se ha quejado ante las preguntas de la conductora del matinal de la televisión autonómica, Lidia Heredia de que "esto no es una película para ver si nos detienen o no nos detienen y no se trata de arriesgarse o no arriesgarse porque ya hemos asumido muchos riesgos durante este año y medio".

La tesis de los abogados de los fugados es que tras el Tratado de Lisboa, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General es una norma subsidiaria y que no es necesario ni recoger el acta en Madrid ni jurar la Constitución y confían en una decisión rápida del Tribunal de Luxemburgo, un nuevo frente judicial abierto por el separatismo. Ni Comín ni Puigdemont han renunciado a sus escaños en el parlamento catalán.