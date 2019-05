Villegas responde al órdago de Abascal: "No nos vamos a sentar con Vox a negociar"

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha señalado este jueves que su partido está "alejado" de Vox y que ni siquiera se va a sentar a negociar pactos con los de Santiago Abascal, por lo que ha rechazado de plano que vaya a haber acuerdos tripartitos en las comunidades autónomas y ayuntamientos.

Así lo ha expresado en una entrevista en TVE, en la que ha rechazado sentarse a negociar con el partido de Santiago Abascal. "No nos vamos a sentar con Vox a negociar acuerdos de gobiernos. Ni entradas en el gobierno ni pactos de gobierno", ha recalcado.

De esta forma, ha puesto como ejemplo la experiencia de investidura en Andalucía se llegó a un acuerdo con el PP y luego la investidura de Juanma Moreno recibió el apoyo de Vox. "No vamos a estar compartiendo tripartitos, vamos a acuerdos de coalición va a haber gobiernos de coalición en España, se va a generalizar. Ciudadanos en su mente no tiene acuerdos tripartitos sino pactos centrados y liberales", ha reflexionado.

Insiste Villegas en que su proyecto para comunidades y ayuntamientos está "muy alejado" de un partido como Vox. "Lo más lógico es que lleguemos a acuerdos con un partido con el que tengamos acuerdos en común, y lo mas lógico será que negociemos con el PP", ha señalado.

Vox insiste en exigir una mesa a tres

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha respondido de forma contundente a las declaraciones de Villegas asegurando que "si alguien no quiere pactar con nosotros no se puede pactar" a lo que ha añadido que "no pueden forzar a nadie a un pacto". El diputado ha insistido en cualquier caso en tender la mano para negociar a aquellos partidos que necesiten su apoyo y quieran dialogar con ellos, informa Maite Loureiro.

Este mismo martes, Santiago Abascal advirtió en rueda de prensa que no habría "gobiernos alternativos a la izquierda" si no había negociación con PP y Ciudadanos y avisaba de que no ocurriría lo mismo que en Andalucía y que no tolerarían una "humillación" a sus votantes.