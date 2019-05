El PSC traiciona a García Albiol y negocia con JxCat, ERC y la CUP quedarse la alcaldía de Badalona

El expresidente del PP catalán, Xavier Garcia Albiol, no solo ganó las elecciones en Badalona de calle sino que incluso obtuvo un concejal más que en 2015 (ha pasado de diez a once), pero al igual que hace cuatro años, el resto de los partidos negocian apartar al dirigente popular de la alcaldía. A los once ediles del PP, el PSC opone sus seis, los siete de la coalición ERC y "Guanyem" (que integra a la CUP), dos de los podemitas y uno de Junts per Catalunya (JxCat), el partido de Puigdemont.

Hace poco más de un año, García Albiol activó una moción de censura contra la alcaldesa separatista Dolors Sabater en la que consiguió el apoyo de los socialistas a cambio de cederles la alcaldía. De ese modo, Àlex Pastor fue nombrado alcalde con el apoyo indispensable del PP.

Carta blanca del PSC

Sin embargo, el actual alcalde no está dispuesto a devolver el favor y a pesar de haber obtenido la mitad de votos que García Albiol, no está dispuesto a permitir que gobierne la lista más votada. Además, tiene carta blanca del partido para negociar con las formaciones separatistas para retener la alcaldía aventando la "amenaza" de García Albiol.

El dirigente popular ha denunciado la maniobra de los socialistas y asegura que "no todo vale", pero el PSC no tiene problema alguno en tender la mano al partido del prófugo. Aseguran que coinciden con los de Puigdemont en los "temas prioritarios de buscar inversiones y mejorar la seguridad". La excusa, pues, es la agenda local.

García Albiol obtuvo el pasado domingo 37.506 votos (37,78%), frente a los 24.470 (24,65%) de ERC y "Guanyem" y los 19.902 (20,05%) del PSC. Los podemitas se quedaron en 8.502 (8,56%) y JxCat logró tan solo 5.140 votos (5,18%). Ciudadanos, que en 2015 sacó un concejal ha desaparecido del consistorio badalonés.