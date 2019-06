Los enviados del Gobierno se disculparon con ETA por un "lapsus" de Zapatero: dijo "Euskadi" y no "Euskal Herria"

Los enviados del Gobierno se disculparon con ETA por un "lapsus" de José Luis Rodríguez Zapatero al anunciar el inicio de las conversaciones oficiales con la banda terrorista en junio de 2006. Así se desprende de las actas de la negociación del Gobierno socialista con la banda terrorista, a las que ha tenido acceso esRadio y Libertad Digital.

El supuesto lapsus era haberse referido durante su discurso institucional, pactado palabra por palabra con los etarras, al País Vasco como "Euskadi" en lugar de "Euskal Herria". Éste último término empleado por Batasuna y ETA incluye la anexión de Navarra y del llamado País Vasco francés.

José Luis Rodríguez Zapatero anunciaba el 29 de junio de 2006 el inicio de conversaciones con la banda terrorista, tres meses y una semana después del anuncio del alto el fuego permanente de ETA. El entonces presidente del Gobierno esperaba el final del periodo de sesiones para realizar su declaración institucional en el vestíbulo principal del Congreso de los Diputados.

Durante su discurso, Zapatero subrayaba que "los ciudadanos de Euskadi disfrutan del mayor autogobierno que han tenido nunca" y señalaba que "el futuro de Euskadi exige un gran acuerdo de convivencia política". Esta mención a Euskadi, en lugar de a Euskal Herria no sentó nada bien a los etarras capitaneados por Josu Ternera que negociaban con los emisarios socialistas encabezados por Jesús Eguiguren.

Los reproches se registraron en la reunión del 26 de septiembre de 2006, al que asistieron tres enviados del Gobierno socialista camuflados bajo las siglas GO-2, GO-3 y GO-4 y de la banda terroristas EO-1 (Josu Ternera), EO-2 y E-4. Por parte de Lau (mediadores), acudieron 4 y la duración de la reunión fue aproximadamente 6 horas. Uno de los puntos del día era "el incumplimiento de la declaración efectuada por Gorburu (Zapatero)".

El etarra Josu Ternera bajo las siglas EO-1 comienza su intervención: "No se acordó en qué escenario tenía que hacer la declaración oficial acordada por las dos partes pero se emplearon muchas horas en puntualizar cada término y dicha declaración fue acordada para que la efectuara en su integridad. Ese incumplimiento es considerado muy grave por E (ETA), para nosotros es una falta total de credibilidad y consideramos por todo ello que el proceso está congelado".

Un emisario del Gobierno GO-3 toma la palabra para rebatir a Ternera: "No la hizo en el Parlamento para no generar más polémica. Tengo que decir también que a Batasuna le gustó mucho. La intervención/declaración la hizo de memoria... Es verdad que tuvo algún lapsus como el de 'Euskadi'".

Otro negociador del Gobierno interviene, GO-2: "Ha sido un pequeño incumplimiento. De todos modos tenéis que valorar que lo que ha hecho Gorburu (Zapatero) no se hace en ningún sitio hoy en día: decisión, foros... Eso es más importante que los incumplimientos hechos".

El terrorista Josu Ternera (EO-1) replica: "La cuestión no es que Gorburu haya hecho la declaración de memoria y, que por tanto ha habido fallos, sino que no ha hecho lo acordado y lo ha deformado". Después otro etarra EO-4 puntualiza: "Estáis repitiendo constantemente tres territorios y Constitución. Esa práctica diaria que estáis llevando no ayuda nada al proceso. Cuando Batasuna saluda en sentido positivo la declaración es evidente por qué lo hace. Es decir, lo hace porque, igual que nosotros y la Izquierda Abertzale, quiere que el proceso vaya hacia adelante. Eso vosotros lo sabéis y al decírnoslo ¿Qué pensáis, que somos tontos?".

Recordamos que Zapatero tuvo otro "lapsus" en diciembre de 2006, cuando se refirió al atentado de la T-4 de Barajas que causó la muerte de dos personas como "un accidente".

A lo largo de la negociación, las actas reflejan como el término "accidente" era empleado por los emisarios del Gobierno y por los etarras para calificar hechos que no podían preverse o evitar y que por tanto, había que asumir para seguir adelante con el proceso de negociación. En este contexto, la operación encabezada por el juez Fernando Grande-Marlaska contra el aparato de extorsión etarra en el bar Faisán fue calificado como "accidente" por los emisarios de Zapatero, ante el enfado de los terroristas.

La anexión de Navarra al País Vasco

Durante las negociaciones, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero puso sobre la mesa el Acuerdo de Loyola, que preveía la creación de un órgano común con atribuciones ejecutivas para el País Vasco y Navarra.

Los socialistas lanzaron esta propuesta después de que Batasuna reiterara en la mesa política la petición de un Estatuto de Autonomía para las "cuatro provincias", lo que incluía Navarra. En esa ronda de encuentros, exigían al PSOE que tomara el compromiso de reconocer "el derecho de autodeterminación" y un referéndum para decidir sobre un estatuto "a cuatro".