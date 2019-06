Los enviados de José Luis Rodríguez Zapatero se comprometieron a "disminuir" los controles policiales en los Sanfermines de Pamplona (Navarra) para contentar a ETA. esRadio y Libertad Digital tienen acceso a las actas de la negociación del Gobierno socialista con la banda terrorista.

Las actas relatan desde el primer encuentro mantenido por Josu Ternera y el socialista Jesús Eguiguren en junio de 2005 en Ginebra hasta las negociaciones políticas y técnicas que llevaron a cabo el Gobierno y la banda, el PSE y Batasuna tras el atentado de la Terminal 4 de Barajas.

Una de esas reuniones tuvo lugar el 26 de septiembre de 2006. El ambiente entre los enviados de Zapatero y lo etarras era muy tenso, ya que unos meses antes el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska efectuó una operación policial en el bar Faisán de Irún contra el aparato de extorsión de ETA. Un chivatazo policial impidió que todos los responsables de la banda fueran detenidos en el operativo.

A este encuentro asistieron tres enviados del Gobierno socialista camuflados bajo las siglas GO-2, GO-3 y GO-4 y de la banda terroristas EO-1 (Josu Ternera), EO-2 y E-4. Por parte de Lau (mediadores), acudieron 4 y la duración de la reunión fue aproximadamente 6 horas. Una reunión que se convirtió en un cruce de reproches de acusaciones por incumplir los puntos pactados antes de que ETA comunicara el "alto el fuego permanente" y Zapatero anunciara que abriría un proceso de diálogo con los terroristas.

En la reunión, Ternera asegura que se han producido por parte del Gobierno de Zapatero "incumplimientos a todos los niveles y en todos los campos". A continuación, añade que "las condiciones han cambiado y los incumplimientos pueden romper el propio proceso".

En ese momento, el enviado del PSOE GO-3 toma la palabra e intenta rebatir las acusaciones de los etarras: "Si EO (Ternera) o E (ETA) tienen dudas sobre la voluntad del Gobierno estáis muy equivocados. En junio, si captamos la gravedad de la situación. Marlaska nos superó (Operación contra la banda de extorsión en el bar Faisán)... pero la situación de los incumplimientos ha mejorado desde junio. En todo caso no hay detención achacable al Gobierno".

El enviado de Zapatero Go-3 prosigue su discurso para referirse a los controles policiales en el País Vasco y Navarra: "Se hacen como en otros lugares de España. En el norte de España y en fiestas (Ternera había hecho una mención a los controles que se instalaron en Sanfermines) siempre se ponen más. En todo caso tendríamos que disminuirlos", concluía.

Por último, el emisario del Gobierno escenifica su entrega desesperada a los etarras y a Ternera para lograr un acuerdo con la siguiente afirmación: "No habéis querido reunirnos durante el verano. Nosotros hemos estado dispuestos y estamos dispuestos para ir a donde sea para reunirnos con EO (Josu Ternera). Es decir, cualquier cosa antes de los comunicados que ha hecho E (ETA). En este sentido la judicatura no se puede mover si no ve que las cosas marchan. Hace falta un buen comunicado para poder crear esas condiciones. Nosotros creemos en el proceso".

Bajar "la presión de los franceses"

Tal y como publicaba LD este jueves, José Luis Rodríguez Zapatero quería bajar la "presión de los franceses" para evitar que la Policía conociese la negociación con ETA.

Así consta en una de estas actas, previa al anuncio de alto el fuego permanente de ETA, que se integra en el marco de las llamadas negociaciones secretas. Bajo el título "8ª reunión con Lau (mediador)", recoge lo dicho por "el mediador de GorBuru (Zapatero)": Que están estudiando la posibilidad de hablar con los franceses. El objetivo sería bajar la 'presión' de los franceses por el temor de GorBuru (Zapatero) a que en la fase de ratificación llegue a manos policiales la noticia de estas conversaciones".