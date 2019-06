Aguado insiste en solo negociar un Gobierno con PP aunque hablará con todos, incluido Vox

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que únicamente negociará un programa de gobierno con el PP para el Ejecutivo regional pero se sentará con todas las fuerzas políticas, incluida Vox, para plantearles que acepten el acuerdo que alcance con los populares.

Así lo ha indicado en una comparecencia ante los medios de comunicación esta domingo para apuntar que será Vox el que tiene que decidir si acepta el pacto de gobierno que sellen PP o Cs o, por el contrario, lo rechazan y optan por hacer presidente al candidato socialista, Ángel Gabilondo.

También ha manifestado que no habrá negociación con el PSOE para la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid porque, a su juicio, Gabilondo no rechaza públicamente las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por tanto apoya sus "guiños al separatismo". "El señor Gabilondo y sus socios de Podemos y Errejón no se sentarán en la Puerta del Sol", ha remachado.

Descarta apoyar a Carmena

Ignacio Aguado ha dicho que "está descartado" que su partido permita la investidura como alcaldesa de la capital de la actual regidora, Manuela Carmena, dado que su objetivo es que "no siga gobernando" y para ello intentarán "formar Gobierno con el PP".

Aguado ha respondido así a la propuesta realizada este sábado por Carmena, quien invitó a Ciudadanos a apoyar su reelección para impedir que Vox entre al Gobierno municipal.

Carmena apeló al "ejemplo" del candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, quien (en contra del criterio de la dirección nacional del partido) se ha ofrecido a apoyar sin recibir nada a cambio a la alcaldesa de Barcelona y candidata a la reelección, Ada Colau, y al PSC con el fin de evitar un Gobierno municipal de orientación independentista.

Sin embargo, Aguado ha dejado claro que "poder desalojar a Carmena y al populismo del Ayuntamiento de Madrid" es algo "fundamental" para Ciudadanos.

La ahora alcaldesa en funciones ganó las elecciones municipales del pasado domingo con su nueva plataforma, Más Madrid (19 escaños), pero la suma de los ediles del PP (15), Ciudadanos (11) y Vox (4) alcanzaría la mayoría absoluta.

"Ahora lo que toca es sentarnos a hablar con el resto de formaciones políticas para ver cómo ponemos en marcha un Gobierno que ponga punto y final a cuatro años en el Ayuntamiento de Madrid de improvisaciones, ocurrencias e inejecución presupuestaria; en definitiva, de un modelo de ciudad que no compartimos", ha dicho Aguado.

El candidato autonómico de Ciudadanos ha apuntado que, si bien las negociaciones en la esfera municipal "todavía no han empezado", confía en que "cediendo unos y otros" se alcance un pacto antes del 15 de junio, fecha en la que quedará constituido el Ayuntamiento.

Si en esa sesión constitutiva no hay ningún candidato que obtenga la mayoría absoluta, Carmena sería investida automáticamente como alcaldesa al encabezar la lista más votada.