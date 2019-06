El presidente del PP en el País Vasco, Alfonso Alonso, desafiaba este lunes a Pablo Casado anunciando que el próximo septiembre celebrarán en San Sebastián una convención para definir la "personalidad propia" del partido en esa comunidad. Una decisión que se tomó sin contar con Génova: "Esto de tener personalidad propia consiste en que uno toma decisiones y no se dedica solamente a pedir permiso", explicaba este martes Alonso en una entrevista en RNE en la que también enviaba un mensaje a su presidente.

Aunque Alonso no cuestionaba el liderazgo de Casado sí que le pedía que respetase "cada una de las organizaciones territoriales, su manera de hacer política y su acento propio". "El PP siempre ha sido eso", continuaba, "un partido capaz de amoldarse". "Casado lo que tiene que hacer es respetar a ese PP, sentirse orgulloso y hacer una dirección desde esa humildad", afirmaba el presidente del PP vasco que fue uno de los mayores apoyos de Soraya Sáenz de Santamaría durante las primarias del partido.

No se contó con Génova

Alfonso Alonso también ha explicado que no contaron con Génova para tomar la decisión de convocar esa convención del próximo septiembre, algo que se decidió en un comité ejecutivo del PP en el País Vasco y después, "informaron a la dirección nacional". "Esto de tener personalidad propia consiste en que uno toma decisiones y no se dedica solamente a pedir permiso", ha asegurado.

El presidente del PP vasco también se ha referido a la polémica designación de un portavoz para los populares en el Congreso de los Diputados. Entre los diferentes nombres que se barajan para el puesto, como es el caso de Cayetana Álvarez de Toledo, Cuca Gamarra o Ana Beltrán, Alonso se ha referido a la riojana: "Cuca Gamarra lo ha hecho excelentemente en Logroño y con la que me une amistad y que tiene capacidad de llegar a la gente. Hablo bien de uno y no de otro, y se me nota todo", ha asegurado.

13 y 14 de septiembre

Todo ello después de que Alfonso Alonso anunciara este lunes en rueda de prensa que su formación iba a celebrar una convención los próximos 13 y 14 de septiembre en San Sebastián para definir la "personalidad propia" del PP vasco, con el objetivo de ser la "alternativa al nacionalismo", desde la defensa a "ultranza de la foralidad y del constitucionalismo".

"Somos la única referencia de centro derecha constitucional en el País Vasco", dijo Alonso que aseguró que los "liberales fueristas solo existieron aquí" y dijo que su partido es su "heredero" porque entiende "la pluralidad de España y el encaje del País Vasco a través de la actualización de los derechos históricos y del sentimiento de la foralidad en cada territorio" y rechaza el "centralismo uniformador del nacionalismo", así como un encaje federal "que ahogue el foralismo".

En esa convención de septiembre se hablará del proyecto político del partido pero no de cambio en los liderazgos a pesar de los malos resultados en las pasadas elecciones. Se distribuirá en dos ponencias, la política y la económica y social. La primera, ahondará en la apuesta por el foralismo como alternativa al nacionalismo, y la segunda planteará un modelo "más abierto" en el que se plasmen los "valores democristianos y liberales del partido y se definan reformas dirigidas a mejorar la competitividad y la situación de las familias, frente a la doctrina social paternalista del nacionalismo".