El PP desautoriza a su candidato en Labastida que ofreció un pacto a Bildu

El Partido Popular ha desautorizado este martes a su cabeza de lista en las pasadas elecciones municipales al Ayuntamiento de Labastida (Álava), Daniel García, que ofreció un acuerdo de gobierno a EH Bildu para garantizarse la Alcaldía.

En las elecciones del 26 de mayo, el PP ganó las elecciones en este municipio y consiguió cuatro concejales. El PNV logró tres y EH Bildu dos, por lo que para gobernar los populares necesitarían a los proetarras o a los nacionalistas vascos.

Este ofrecimiento de dos concejalías, la de Deportes y Euskera y la "delegada para Salinillas", lo ha confirmado el propio García en una entrevista en Es la Tarde de Dieter donde ha asegurado que "efectivamente tuvieron una reunión con Bildu" con "propuestas generosas". "Es un pueblo de 1.400 habitantes con 9 concejales y que hay que hacer rondas para tantear con todos los partidos", ha asegurado.

"Lo que no podemos hacer es como hizo Arrimadas en Cataluña es ganar las elecciones y lavarnos las manos", ha llegado a asegurar el candidato popular que ha precisado que la oferta a Vox no la consultó en ningún momento con la dirección del PP vasco. "Esta decisión en ningún momento la hemos consultado con la dirección del PP porque no considerábamos que fuera tan trascendental".

Desde el PP vasco se han apresurado a desautorizar a este candidato en un comunicado: "El PP de Álava desautoriza de manera tajante cualquier contacto con Bildu en ayuntamientos alaveses para la conformación de gobiernos locales", afirma en una nota.