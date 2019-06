El Supremo paraliza la exhumación de Franco el 10 de junio

El Tribunal Supremo ha paralizado por unanimidad la exhumación de Francisco Franco el próximo 10 de junio, tal y como avanzaron en exclusiva esRadio y LD el pasado 24 de mayo. Una paralización que negaban en el Ejecutivo y que ahora enmarcan en la normalidad. Fuentes de Moncloa explican que "no es extraño" que se paralice el procedimiento pero confían en que el Supremo falle a su favor desestimando el recurso de la familia Franco "en los próximos meses".

El Gobierno anunciaba en marzo que los restos del dictador serían exhumados del Valle de los Caídos y vueltos a enterrar el día 10 de junio por la mañana en el panteón de Mingorrubio en el cementerio de El Pardo, de titularidad estatal. La Familia Franco pidió al Alto Tribunal que el acuerdo del Gobierno quedara en suspenso mientras se resolvía el fondo del asunto.

Los magistrados adoptan esta decisión por unanimidad. "La razón en que descansa esa decisión es la de evitar el perjuicio que de otro modo se causaría a los recurrentes y especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían gravemente afectados sí, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan", señala el Supremo.

Es decir, la Sala Tercera no quiere arriesgarse a rechazar las medidas cautelares de paralizar la exhumación de los Franco y meses después cuando resolvieran el fondo de la causa, tener que anular la exhumación. Un "espectáculo" grotesco y bochornoso en el que los restos del dictador tendrían que volver al Valle de los Caídos, tras haber salido.

En el auto de 10 páginas, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Supremo, se comprometen a resolver el recurso y adoptar una decisión final en un "tiempo razonable", al ser un asunto de "interés general".

Según las fuentes consultadas, los magistrados tienen el objetivo de resolver definitivamente el recurso sobre la exhumación de Franco "a la vuelta del verano", en el mes de septiembre.

El pasado 8 de marzo, el Supremo admitía a trámite el recurso presentado por la familia Franco contra el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizaba la ejecución de la exhumación, ya que lo consideraban "nulo de pleno derecho". La Sala Tercera del Supremo abría además una pieza separada de medidas cautelares, que ahora deben resolver. El trámite se ha ido complicando después de que se hayan presentado otros recursos como el de la Comunidad Benedictina encargada del Valle de los Caídos.

Por su parte, el Gobierno fijaba la fecha para la exhumación sin esperar a que el Supremo decidiera sobre la suspensión cautelar del traslado de los restos. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se limitaba a apuntar entonces que la fecha podría ser pospuesta si el tribunal anulaba o suspendía esa decisión del Ejecutivo en el marco del procedimiento contencioso administrativo abierto con la familia.

El Gobierno sigue optimista

El nuevo varapalo del Supremo y los constantes aplazamientos sobre la exhumación de Franco, que llegó a ser fechada por el presidente Pedro Sánchez en julio del año pasado, nada más acceder al poder tras el triunfo de la moción de censura, no han hecho mella en el ánimo del Ejecutivo. Fuentes de Moncloa aseguran que "el Gobierno está convencido de que el Tribunal Supremo desestimará este recurso, como ha venido haciendo hasta ahora con todos los planteados por la familia Franco".

Siguen esperanzados, por tanto, en que el Alto Tribunal falle a su favor cuando dicte sentencia "en los próximos meses", rebajando así las expectativas sobre la supuesta premura del Supremo en este asunto. El Gobierno se consuela diciendo que esta suspensión cautelar no supone en ningún caso que el Supremo les quite la razón porque "obviamente esto no supone que se resuelva sobre el fondo de la cuestión".

E intentan revestir de normalidad esta decisión a la que quitan importancia alegando que "no es extraño que el Alto tribunal suspenda la ejecución de una decisión cuya legalidad tiene que revisar a instancia de parte".