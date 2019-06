Jiménez Losantos: "Las víctimas del terrorismo han sido las más abandonadas porque molestan"

El presidente de Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos, ha recibido este miércoles, en la Escuela de Guerra, la Medalla de Oro a la "Dignidad y Justicia" que concede la asociación homónima. En su discurso, el director de Es la mañana de Federico ha señalado que los medios de comunicación "tenemos la obligación de decir que cada vida humana es sagrada" y ha insistido en no olvidar a ninguna víctima de esta barbarie: "El que olvida a una olvida a todas".

Jiménez Losantos ha comenzado su discurso alertando de que España "está sometida en estos momentos al mayor peligro de los últimos siglos", el de disolución, y se ha referido a las actas de la negociación del Gobierno de Zapatero con ETA: "Pactó con la banda terrorista a espaldas del Parlamento, a espaldas de la nación española, engañando a la opinión pública y a los medios, para hacer algo que es vulgar, es siniestro, pero, por desgracia, es verdad".

El presidente de Libertad Digital ha recordado a las 379 víctimas "que no han tenido derecho a juicio", a los "casi 300.000 vascos se tuvieron que ir a su tierra, unos en ataúd, otros huyendo" y, "a pesar de que nadie los ha querido contar, a los cientos de miles que se tuvieron que ir de Cataluña". "Lo que vemos en las actas de Zapatero con la ETA es cómo Zapatero y después Mariano Rajoy compran su supervivencia a costa de la sangre de las víctimas de la ETA", ha añadido.

El director de Es la mañana… ha apuntado que en la Constitución "hay elementos absurdos, contradictorios sobre la igualdad de los españoles" por "el terror que ETA ejercía sobre militares y civiles": "Esto fue aprovechado por partidos políticos separatistas para vender la idea de que hay un separatismo bueno". Sin embargo, según Jiménez Losantos, "ese separatismo acabó de mostrar su cara en el golpe de Estado de Cataluña de 2017" y, ante la dejadez de los partidos nacionales, "tuvo que salir el Rey de España en televisión" a decir a todos los españoles "que no estaban solos, que les iba a amparar siempre España, es decir, la ley, el estado de derecho, y la fuerza física, legal, armada que, en última instancia, debe proteger nuestra civilización".

El autor de, entre otros libros, Memoria del comunismo o La ciudad que fue ha afirmado que "España puede y debe ganar, pero no sabemos cómo, no sabemos cuándo y no sabemos lo que nos va a costar. Sí sabemos que hay cosas que no se pueden hacer, y es no olvidar a una sola víctima del terrorismo. El que olvida a una víctima del terrorismo olvida a todas".

El papel de los medios

Jiménez Losantos ha sido muy crítico con los medios de comunicación que, en su opinión, colaboran "mayoritariamente con esa complacencia de que no es un golpe duro, es un golpe blando, para que no parezca un golpe. Sí lo es. Lo que sucede en Cataluña es un golpe de Estado que no ha terminado. Estamos a la mitad". El presidente de LD ha dicho que "los medios tenemos la obligación de decir que cada vida humana es sagrada" y que, si las empresas informativas "hubiéramos cumplido, hubiera pasado lo que en el 23-F del 81. ¿Qué ha pasado? Que no lo ha hecho, al menos, una gran mayoría. ‘Ya se arreglará’, dicen. Los muertos no se arreglan. Y cuando un país empieza a olvidar a sus muertos, olvida a sus vivos". "Las víctimas del terrorismo han sido las más abandonadas de todas porque molestan", ha agregado.

Además, Jiménez Losantos ha reivindicado el tratamiento mediático y la atención que Libertad Digital y esRadio brindan a las víctimas: "Al menos, en mi grupo no vacilan: cuando hay una noticia de una víctima del terror, saben que debe ser la primera". Para finalizar, el comunicador ha apuntado que "lo único que justifica una vida es la dignidad, y lo único que nos permite la dignidad es la libertad. Y, para los españoles, la libertad es esta bandera".

Testimonios que estremecen

Al acto, conducido por Cake Minuesa, han asistido, entre otros, los populares José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso; Edmundo Bal y Miguel Gutiérrez por parte de Cs, o el candidato de Vox a la alcaldía de Madrid, Javier Ortega-Smith. Con la Medalla de Plata han sido galardonados el agente del CNI Javier Díaz; los guardias civiles Javier Soliveres y Pilar Rueda; los policías José María Mata y Natalia Martínez del Pozo; al abogado José María Fuster-Fabra Torrellas; al fiscal en excedencia Juan Antonio García Jabaloy; al funcionario de prisiones Marcelino Llanos, y a los periodistas Roberto Ruiz Ballesteros y Fernando Lázaro –el colaborador de esRadio no ha podido asistir, y su medalla ha sido recogida por Dieter Brandau–.

Especialmente emotivos han sido los testimonios de Joaquín Echeverría, el padre de Ignacio Echeverría, y el de los padres del bebé Amiad Yisrael, Medalla de Oro a título póstumo. El primero, muy emocionado, ha dicho que la heroica acción de su hijo "salvó directamente a cuatro vidas". "Supongo que Ignacio me estará viendo y se pondrá muy contento de que diga ‘viva la Guardia Civil’, ‘viva España’", ha terminado.

Por su parte, los padres de Amiad Yisrael han contado cómo se encontraban en una parada de autobús cuando un terrorista palestino disparó contra ellos. "Estaba embarazada de mi primer hijo –ha dicho la madre–, era mi séptimo mes de embarazo. Una bala me hirió de gravedad en el vientre y mi marido fue herido por tres balas en las piernas. Mi hijo estaba gravemente herido, nació por cesárea y, a los tres días de vida, acabó falleciendo". El padre, por su parte, ha explicado que "Amiad Yisrael" significa "El pueblo de Israel seguirá hasta la eternidad": "Porque eso es lo que demanda la ley, la ética y Dios, que está de nuestro lado".

Además, también a título póstumo, le ha sido concedida la Medalla de Oro al subinspector de los GEO de la Policía Nacional Francisco Javier Torronteras Gadea.