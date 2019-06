Iglesias asegura que lleva "dos semanas" sin contactar con Sánchez y avisa: o Gobierno de coalición o nada

No era el momento de hablar de la defenestración de Pablo Echenique pero Pablo Iglesias no ha obviado este jueves las preguntas relacionadas con su decisión de apartar al que hasta ahora había sido el secretario de Organización de Podemos. En respuesta a los periodistas, tras acudir a la ronda de consultas con el Rey, el líder de la formación morada ha señalado que el sábado, durante el Consejo Ciudadano Estatal que celebrará el partido, será el momento de analizar lo sucedido pero que a nadie se le escapa que "ha habido un contraste muy marcado" entre las elecciones generales y las europeas, autonómicas y municipales que se celebraron apenas un mes después.

Precisamente, de esas últimas elecciones era de las que se encargaba Pablo Echenique que ha visto cómo casi un millón de votos de diferencia entre unos comicios y otros le han hecho perder su puesto como número tres de Podemos. "Probablemente ser secretario de Organización en cualquier formación política es la responsabilidad más difícil y más gravosa y eso lo sabe cualquiera que se haya encargado de esto", ha señalado Iglesias al tiempo que ha justificado su decisión asegurando que "la rotación es sensata y buena".

Iglesias no ha querido ahondar en la posibilidad de que Echenique sea uno de los nombres que Podemos vaya a poner encima de la mesa para formar parte del gobierno de coalición que quieren proponer a Sánchez y se ha limitado a señalar que será "crucial" en la tarea que el Consejo Ciudadano Estatal le va a encomendar a partir del sábado para hacerse cargo de la "acción y la negociación de gobiernos" tanto a nivel estatal como autonómico y municipal.

A cuadros porque Sánchez no comparece

En el transcurso de la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso, el líder de Podemos ha conocido por los propios periodistas que el presidente del Gobierno en funciones no comparecerá tras su reunión con el Rey, algo que le ha sorprendido enormemente. "Ah, ¿que no va a dar rueda de prensa?", ha contestado a una periodista provocando las risas de todos los presentes en la sala de prensa.

Un hecho, que unas preguntas más tarde, le ha servido para lanzar una pulla al presidente en funciones. "Algunos concederemos ruedas de prensa y daremos entrevistas y otros no. Cada uno afronta la realidad mediática de la democracia como mejor entiende", ha dejado caer.

Pero no ha sido la única. Iglesias, de hecho, ha comenzado su comparecencia bastante molesto porque Pedro Sánchez aún no se ha puesto en contacto con él para negociar la investidura. "No hay ningún contacto desde hace dos semanas", ha lamentado. "España necesita estabilidad y un gobierno estable. Quizás no haya tiempo que perder pero eso no me corresponde a mi", ha proseguido.

Aún así, se ha mostrado esperanzado porque "no concibe" que alguien vaya a una investidura "sin apoyos". Sea como sea, el líder de Podemos ha mantenido sus líneas rojas de cara a esa posible investidura de Sánchez: el gobierno de coalición es la "única opción posible" para Unidas Podemos.

De esta manera, Iglesias ha explicado que "cuando tenga a bien iniciar una ronda de contactos para la investidura", planteará a Sánchez los cuatro ejes programáticos fundamentales para Podemos en esta legislatura. Entre ellos está la subida del salario mínimo interprofesional a 1.200 euros.