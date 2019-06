Casado defiende la abstención de UPN mientras Rivera pide que no haya "cambio de cromos" con Navarra

La abstención en la investidura de Pedro Sánchez que desde este lunes explora Unión del Pueblo Navarro (UPN) enfrentaba este jueves a Pablo Casado y Albert Rivera tras sus respectivos encuentros con el Rey, al término de los cuales ambos comparecían, con muy pocos minutos de diferencia, en la sala de prensa del Congreso.

El presidente del PP dejaba claro nada más comenzar su rueda de prensa que "no estamos en contra" de esa abstención de los de UPN: "Nosotros no estamos en contra de que Navarra Suma se pueda abstener en esta investidura. Como parte de la coalición no le vamos a poner impedimento sobre todo si esto facilita que Navarra Suma gobierne tanto en el Gobierno Foral como en la Alcaldía de Pamplona". Un mensaje muy distinto al que poco antes lanzaba, desde el mismo atril, su homólogo de Ciudadanos, quien pedía que no hubiera "cambio de cromos" con Navarra. Albert Rivera le confirmaba este jueves al Rey que los 57 diputados de Ciudadanos no respaldarán la investidura de Pedro Sánchez, ni siquiera por la vía de una abstención.

"Esencial" para Navarra, según Casado

Pablo Casado ha destacado que es "esencial" que Navarra Suma pueda gobernar en la comunidad Foral ya que los "jeltzales navarros" actúan "concertadamente con el PNV que "ha negociado incluso el nombre de Navarra con Pedro Sánchez o la salida de la Guardia Civil". "Sería suficiente la abstención del PSN", ha continuado Casado que ha añadido que los populares en 2009 en el País Vasco "apoyamos a cambio de nada a Patxi López" para convertirse en lehendakari. "En esas circunstancias especificas,PP y PSOE han conseguido entenderse", ha precisado.

Para el líder naranja, "lo que se juega" en la Comunidad Foral es mucho, tanto como que "la identidad predomine sobre la ciudadanía" un riesgo que corre ese territorio si Bildu -al que Rivera se refería en todo momento como "Batasuna"- tiene la llave de la gobernabilidad. Por eso, y remarcando que se trata de una "cuestión de Estado", le pedía al presidente del Gobierno en funciones una abstención del Partido Socialista de Navarra (PSN) para que "los constitucionalistas" releven a los nacionalistas de Utxue Barkos en el Gobierno navarro.

Advertía además, y recordando que Ciudadanos tiene la misma "autonomía política" que UPN pese a la coalición Navarra Suma con la que concurrieron en las elecciones generales y en las forales, que con la gobernabilidad navarra no debería haber "cambio de cromos". Una alusión a la que la abstención de los socialistas navarros se intercambiase por la de los dos diputados de UPN en el Congreso.

Si se repiten las elecciones, Sánchez será "responsable"

Por lo demás, Rivera le pedía a Sánchez que "no se demore" en la formación de Gobierno, algo que puede hacer, afirmaba, con "sus socios" que, afirmaba, "después de la ronda de hoy está claro cuales son". El presidente de Ciudadanos acudía al Palacio de la Zarzuela justo después de que lo hiciese el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Rivera recordaba todas las alianzas del PSOE para alcanzar gobiernos en distintos territorios y también en la moción de censura que aupó a Sánchez a La Moncloa. "Si se repiten elecciones será porque Sánchez y sus socios no han querido formar Gobierno" concluía.

Por su parte, Pablo Casado también se refería a Sánchez para asegurar que no se fiaba de él "por su irresponsable política económica y subidas de impuestos", porque "no descarta indultos" para los políticos separatistas presos y por su "no te preocupes" a Oriol Junqueras, "que nos ha dejado muy preocupados".