Borja Sémper revela que le pidió al PNV entrar en el Gobierno de San Sebastián

El presidente del PP de Guipúzcoa, Borja Sémper, ha reconocido haber trasladado al alcalde en funciones de San Sebastián, Eneko Goia (PNV), su deseo de entrar en el Ejecutivo donostiarra, y cree que una hipotética entrada del Partido Popular en el Gobierno municipal "reflejaría mejor la pluralidad de la sociedad".

En una entrevista publicada por Deia, recogida por Europa Press, el dirigente popular indica que los resultados obtenidos el pasado 26 de mayo en San Sebastián, donde la lista que encabezaba logró 3.000 votos más que en la urna de las europeas, "blindan" su "independencia dentro del partido".

En este sentido, cree que lo que el PP tiene que hacer en el País Vasco es "reforzar su independencia de criterio y afianzar sus raíces en un discurso propio de vascos para Euskadi". Recientemente, Alfonso Alonso habló de un partido con "personalidad propia" en el País Vasco.

Cuestionado por si le ha trasladado al alcalde en funciones, Eneko Goia (PNV), que quiere entrar en el Gobierno municipal, Sémper responde que sí, de tal forma que "le transmití que San Sebastián podía ser un lugar singular en el conjunto de Euskadi y España en el que se exploraran gobiernos más amplios".

"Por dos motivos: reflejaría mejor la pluralidad de la sociedad donostiarra y nos daría más músculo para afrontar los retos de la ciudad; y porque en un momento en el que la política parece muy encorsetada, proyectaríamos una imagen de Donostia muy positiva. La respuesta fue que obviamente no. Lo entiendo. Quizá yo tenga una libertad para explorar determinadas vías que otros no tienen", añade.

Asimismo, cree que el PP debe trasladar esta fórmula al conjunto del País Vasco incluso "todos los partidos deben hacerlo". "Esa vocación de cierta osadía, de romper con ciertos corsés y hablar más de lo que opinas que del contrario es extrapolable", argumenta.

Asimismo, sostiene que la convención que el PP vasco celebrará en septiembre supone "una forma de marcar personalidad propia sustentada en un carácter y una realidad propia a la que nos dirigimos".

"Somos un partido de vascos para Euskadi que tiene que dar respuestas a unos problemas muy concretos que tiene la sociedad a la que nos dirigimos, problemas coincidentes con el resto de España, pero también retos particulares vascos a los que queremos dar respuesta", incide.

Por otro lado, advierte de que quizá el PP "ha mirado demasiado a lo que decía Vox para tapar posibles vías de agua electorales" y defiende que "la esencia" del PP es buscar el entendimiento entre diferentes desde una posición "identificable, un discurso claro entendiendo que en la plaza pública convivimos personas que pensamos diferente".

En esta línea, dice que su "modelo" más que el de UPN es el del PP de Galicia, el de Alberto Núñez Feijóo, "un partido absolutamente identificado con la tierra, autónomo, que contribuye desde su galleguismo a España".

No obstante, reconoce que ve "muy complicado" que dos partidos "tan diferentes" como Bildu y PP se pongan de acuerdo en gobernar de tal forma que el PP mantiene un "nivel de exigencia" hacia dicho partido que se va a "mantener firme".

"Ahora bien, si hay que asfaltar una calle, sería muy extraño que perjudicara a los vecinos porque no me ponga de acuerdo con Bildu", aclara, para añadir que Gregorio Ordóñez "acordó con HB, con ETA matando, el asfaltado de algunas calles y no fue portada nacional".