Esperanza Aguirre sugiere que el PP se abstenga con Sánchez: "¿Por qué no?"

Esperanza Aguirre acudió este sábado a La Sexta para responder a una entrevista en la que se refirió al próximo debate de investidura de Pedro Sánchez, que ya ha recibido el encargo del Rey.

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid y ex presidenta del PP regional se mostró "segura" de que Sánchez será investido presidente frente a otras voces que sugieren que no lo logrará y que habrá nuevas elecciones. Pero expresó su esperanza de que "no tenga que contar con independentistas y podemitas" o de que "por lo menos no pacte con ellos", momento en que recordó que ha estado gobernando estos meses sólo con "ochenta y tantos diputados".

En ese punto, Aguirre sorprendió con la propuesta de que el PP se abstenga "con tal de que el PSOE no tenga que pactar con los podemitas" y los separatistas. Con "una serie de condiciones", apuntó la ex presidenta madrileña, "no me parecería tan mal. Esto es personal, desde la andanada yo pienso eso".

Aguirre señaló que lo ve "posible": "¿Por qué no?" Y recordó que en su día el PSOE se abstuvo para que gobernara Rajoy. Entre las condiciones para dicha abstención citó no hacer cesiones a los independentistas y también que "no subieran los impuestos más de los que subió Montoro". Aguirre contó que se lo diría a Pablo Casado, con quien mantiene contacto aunque "procura no molestar".