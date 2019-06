PP y Cs descartan por completo facilitar una investidura de Sánchez con su abstención

"Descartado al 100%", "no vamos a abstenernos", en la calle Génova 13 y en Alcalá 253, enclaves de las sedes del Partido Popular y de Ciudadanos, son tajantes: los de Pablo Casado y los de Albert Rivera cierran la puerta a una abstención que facilite la investidura de Pedro Sánchez.

A unas horas de que el próximo martes los presidentes del PP y de Ciudadanos se reúnan con Pedro Sánchez en su ronda de entrevistas tras aceptar el encargo del Rey para formar Gobierno, las formaciones de centro derecha descartan por completo cambiar de postura.

Un "no" rotundo

En Génova se desecha esta posibilidad de abstenerse para facilitar la investidura de Sánchez. Fuentes populares son rotundas al ser preguntadas por si es posible que en los próximos días puedan cambiar de opinión: "No vamos a abstenernos. Nuestro voto será ‘no’", afirman.

Ya el pasado jueves, en su reunión con Felipe VI en la Zarzuela, Pablo Casado informó al Rey de que su partido no iba a facilitar la investidura del líder del PSOE de ninguna manera. En una rueda de prensa que ofreció tras este encuentro, el presidente de los populares explicó que no consideraba que hubiese una "situación de bloqueo" y que desde el PP ya habían "hecho todo lo posible antes de las elecciones para que hubiera un Gobierno estable". "No ha sido posible, así que el Partido Popular hará una oposición firme y responsable", apuntaba Casado.

Además, estas fuentes explican que "en ningún caso" podrían abstenerse dado que si Albert Rivera mantiene su "no", el cambio de postura del PP beneficiaría a los naranjas en su pulso por convertirse en el "líder de la oposición".

Este lunes, Pablo Casado preside la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular en la que "no se debatirá" esta posibilidad porque ya es una decisión que se ha tomado hace días: "Los diputados del PP no se abstendrán para hacer a Sánchez presidente".

"Al 100%"

"Descartado al 100%". Así de escueta y tajante transmiten su posición fuentes de la Ejecutiva permanente de Ciudadanos, que este lunes se volverá a reunir, una semana después de que la Ejecutiva ampliada, de la que forman parte los principales dirigentes territoriales, estableciese sus condiciones de partida para negociar los pactos autonómicos y locales.

Los de Rivera ratifican así su particular ‘no es no’ a Sánchez, con el que concurrieron a las elecciones generales del pasado 28 de abril. Desde el día después de los comicios, que dieron un resultado en el que, por primera vez, PSOE y Ciudadanos sumaban holgadamente la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, el líder naranja y sus principales colaboradores insisten en la idea de que Sánchez "lo tiene hecho".

El pasado jueves, después de su entrevista con el Rey en Zarzuela, Rivera volvió a decirlo, recordando además que "los socios de Sánchez", Podemos y los nacionalistas, son los que le permitieron sacar adelante en 2018 la moción de censura y con los que han cimentado mayorías en diversas comunidades autónomas y ayuntamientos desde 2015.

Varios de los colaboradores más próximos a Rivera se sorprendieron entonteces de las insistentes preguntas sobre una posible abstención. "Si se lo hemos dicho hasta al Rey" enfatizaban en privado.