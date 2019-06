Desde Génova lo dejan claro: "El Partido Popular no se va a abstener para facilitar una investidura de Pedro Sánchez. Votaremos no". El mensaje que mandan desde la dirección del PP es rotundo pero en las últimas horas se han escuchado voces discordantes con esta afirmación.

La primera fue la de Esperanza Aguirre el pasado sábado en una entrevista en La Sexta. La expresidenta de la Comunidad de Madrid sugirió que el PP se abstuviera con Sánchez y se preguntó: "¿Por qué no?".

La segunda voz que chirriaba con la versión dada desde Génova era la de la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este lunes admitía que ella era partidaria de la abstención para evitar que Sánchez pueda volver a ser presidente con el "apoyo de los independentistas y el entorno político de ETA".

"Ni una ni la contraria"

Palabras que pronunciaba a primera hora de la mañana en una entrevista en Onda Cero y que matizaba minutos después en unas declaraciones públicas en la Asamblea de Madrid. Antes de reunirse con su grupo parlamentario, Ayuso aclaraba que, respecto a la posibilidad de que el PP se abstenga para que Sánchez no gobierne de la mano de partidos separatistas, ella vería buenos ojos "cualquier decisión que se tome", y que el líder nacional del partido, Pablo Casado, "sabe en todo momento lo que tiene que hacer".

"Es una decisión del PP a nivel nacional y yo no tengo que andar en esas cuestiones. Si deciden que no puede apoyar a Pedro Sánchez, que hay muchos motivos para ello, me parece correcto; también me parece correcto que todos los partidos busquen soluciones para que nadie deba nada a los independentistas y al entorno político de ETA", ha agregado.

"No me parece mal cualquier decisión que se tome, ni una cosa ni la contraria, pero de todas formas es el PP a nivel nacional el que tiene que tomar esa decisión y me parece lógico que no quieran apoyar a Sánchez", precisaba.