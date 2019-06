Pablo Iglesias está dispuesto a esperar pero mientras tanto sigue ejerciendo presión a Pedro Sánchez. El líder de Podemos es consciente de que no son la primera opción del Partido Socialista pero quiere hacer valer sus 42 diputados sea como sea –su liderazgo depende de ello– y para ello no cederá tan fácilmente ante los socialistas.

"En Moncloa quieren aplicar la geometría variable", ha explicado esta mañana durante una entrevista en Los Desayunos de Televisión Española. Según Iglesias, la pretensión del PSOE es pactar "alguna cosita de izquierdas" con Podemos pero luego acordar con Partido Popular y Ciudadanos "las cosas importantes" que tienen que ver con "fiscalidad, recortes y mercado de trabajo".

Ante esta situación, Iglesias ha planteado que PP y Cs "tienen en su mano" facilitar la investidura de Sánchez "gratis o con un gobierno de coalición" si les gusta el escenario. Sin embargo, Iglesias se ha mostrado convencido de que a pesar del "cortejo" que el presidente en funciones va a ejercer sobre estas dos formaciones, finalmente tendrá que sentarse a negociar con Podemos.

"La fuerza para negociar la dan los números. Se diga lo que se diga nada va a cambiar que 3,7 millones de personas nos han dado 42 diputados para que haya un gobierno progresista", ha subrayado Iglesias. "Nuestros 42 diputados no se regalan", ha zanjado el líder morado.

Trabajo y Hacienda, sus ministerios deseados

Así las cosas, Pablo Iglesias ha puesto encima de la mesa cuáles serán sus pretensiones cuando el Partido Socialista acceda a negociar con ellos. Pretensiones que pasan por "no exigir ministerios de Estado" pero sí aquellos que tengan que ver "con la aplicación de los derechos sociales". "Es lo que a nosotros nos interesa y lo que entiendo que nos corresponde con el peso que tenemos", ha añadido.

¿Y cuáles son esos ministerios de "derechos sociales"? Pues bien podrían ser Trabajo y Hacienda a tenor de la explicación que ha dado el secretario general de Podemos sobre las prioridades que tiene su partido durante esta legislatura: "En España se tiene que acabar con la temporalidad" y se "tienen que proteger" los derechos de los trabajadores. Según Iglesias se trata de un "área crucial" y hay "muchas posibilidades de estudiarlo". Además, ha pedido que en España "haya justicia fiscal" porque es "una de las grandes tareas pendientes" del país con la Unión Europea.

Otra de las líneas rojas que pondrá encima de la mesa será estar en ese gobierno. No se plantea echarse a un lado y no estar en el nuevo Ejecutivo que plantee Pedro Sánchez. "Cuando uno se presenta a las elecciones se presenta con vocación de gobernar. Si alguien, que encabeza una lista para ser presidente del gobierno está dispuesto a quitarse del medio, esa persona no debe ser nunca candidato. Los que nos presentamos es porque queremos gobernar, si no, no seas candidato y dedícate a otra cosa", ha concluido.

Además, se ha mostrado bastante molesto con el trato recibido por Pedro Sánchez. "Yo hice una moción de censura una vez. No voy a negociarle la mayoría absoluta a Pedro dos veces", ha reprochado al líder del PSOE al que ha recomendado que "se curre" un poco su investidura "entre viaje y viaje a Japón".