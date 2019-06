"Al final Abascal tiene más sentido de Estado que Casado y Rivera"

El Mundo dice que "Pedro Sánchez amenaza a PP, Cs y Podemos con elecciones si no lo invisten". La sanchóloga Ketty Garat dice en Libertad Digital que es un farol. Lástima, visto que los que venían a dar estabilidad y que no hubiera que depender de los nacionalismos se han convertido en el principal problema, y que los que venían a cargarse la casta ya solo quieren pillar cacho. Lo mismo unas nuevas elecciones serían la mejor solución. Avisa Tadeu. "Repetir elecciones penaliza a quienes lo provocan. Ahora no sólo mejoraría el PSOE a costa de Podemos sino que PP y Cs podrían perder tanto que harían inevitable un Gobierno de coalición Sánchez-Iglesias-indepes. Incluso Vox lo tiene claro: no ve mal que Sánchez sea investido en minoría con abstenciones. Al final Abascal tendrá más sentido de Estado que Casado & Rivera". Tampoco hace falta sentido de Estado, con un poco de sentido común bastaría. Jorge Bustos está con Isabel San Sebastián. Ya no ven peligro en los nacionalismos, ya no hay emergencia nacional por ningún lado. Dice que Sánchez comete "dos errores de cálculo para presionar a Rivera: confunde a los opinadores con los votantes, que le dieron 57 escaños a Cs por presentarse como alternativa al sanchismo; e ignora que Rivera vive bajo presión como nadador en una piscina". Pues por lo que estamos viendo más bien parece que se presentó para ser el criado del PP. "Otras elecciones reforzarían al PSOE a costa de Podemos, pero la correlación de bloques quedaría más o menos igual, y de hecho lo probable es que la deflación de Vox beneficiase a PP y Cs". Al PP seguro, a Cs no está tan claro. Puede que haya gente que decida que votar a Rivera no sirve para nada y se queden en casa, o voten al PP, e incluso al PSOE. Molaría comprobarlo, total, no perdemos nada. Otro opinador, y tal vez votante, Jorge de Esteban, dice que Sánchez "no tiene más remedio, como desea la mayoría de españoles sensatos, que formar un Gobierno de coalición con Ciudadanos", pese a los insensatos socialistas del con Rivera no. "La responsabilidad no es únicamente de Pedro Sánchez, sino, en este caso, especialmente, de Albert Rivera, quien debe no solo tener en cuenta sus intereses, sino los intereses de España, puesto que ya nos ha demostrado que es un patriota, aunque a veces le pierda su ambición": ¿Cuándo ha demostrado Rivera que es un patriota? Es verdad que lo cacarea mucho, pero esta es la primera ocasión que tiene para demostrarlo.

El País anuncia que "Sánchez recibirá hoy el no de Casado y Rivera a su investidura". "La amenaza de un bloqueo está más presente que nunca desde el 28-A". Pues que no pierda el tiempo y convoque ya las elecciones. El periódico aprovecha para recordar que "el PSOE se abstuvo en octubre de 2016 para posibilitar la investidura de Rajoy. El coste fue altísimo para los socialistas". Y anda que no dio la lata el PP. Pero "los populares creen que en una hipotética repetición de elecciones les iría mejor que el 28-A". Hombre, es que peor es imposible.

ABC dice que "la investidura se juega en el tapete de los pactos". Bieito Rubido y el editorialista no se ponen de acuerdo. Mientras El Astrolabio que firma el director dice que "la situación es tan perversa y compleja como la de Rajoy en 2015" y considera un acto de "responsabilidad y sentido de Estado" la abstención del PP y Cs, el editorial dice que "el escenario no es ni mucho menos idéntico al de 2016, cuando el PSOE se abstuvo para poder investir a Rajoy. Entre otros motivos, porque fue Sánchez quien se encastilló en su no es no y renunció a su escaño, precisamente para no avalar esa decisión de su partido. Sánchez nunca dio su voto al PP, ni siquiera por responsabilidad". Ah, ya. Por eso el PP tiene que imitar la irresponsabilidad de Sánchez. Si se trata de una venganza, que Casado vote no y se abstengan el resto de los diputados. Pero ABC no está esta vez por la gobernabilidad ni por la estabilidad. "Para España sería nocivo que su ejecutivo dependiera de las exigencias separatistas y comunistas", pero "plantear a Cs o al PP que faciliten su investidura se compadece muy poco con el agresivo discurso del PSOE en campaña". Excusas, todos son agresivos en campaña. ¡Anda que Casado! Pero repetir elecciones "tampoco sería bueno para España". ¿Y qué sería bueno para España en opinión de ABC? Lo que hay que ver, el periódico monárquico y de orden convertido en antisistema.

La Razón va por los mismos derroteros. "Sánchez amaga con elecciones para presionar a PP y Cs". Marhuenda, que presionó hasta lo indecible a Sánchez para que se abstuviera con Rajoy, dice ahora que "exigir a PP yCs que se abstengan en la investidura es desnaturalizar el papel de la oposición". ¿Pero la oposición no era solo el PP? Qué cara más dura tienen algunos. "El dilema se resolvería de una manera más sencilla, aunque moralmente mucho más exigente: renunciar a esos votos que no se desean y, si no se alcanza la mayoría, renunciar a la presidencia del gobierno ante la imposibilidad de tener una mayoría". Entonces Marhuenda aboga por elecciones, dirán. Pues no, tampoco. Otras elecciones sería "persistir en el disparate. Esta solución no conviene a nadie". ¿Y qué propone entonces La Razón? ¿El bloqueo? Vaya con la prensa conservadora, siempre predicando estabilidad, gobernabilidad, gobiernos sensatos y, a la hora de la verdad, se les ha visto el plumero.