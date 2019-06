Casado avisa: "O Almeida o Carmena"

"Almeida o Carmena", esas son las dos únicas posibilidades que ve el presidente del PP, Pablo Casado, como futuros alcaldes de Madrid. Así lo explicó el líder del Partido Popular en una rueda de prensa que ofreció en el Congreso de los Diputados tras reunirse con Pedro Sánchez.

Un mensaje claro a Ciudadanos después de que este mismo martes el secretario general naranja, José Manuel Villegas, asegurase en una entrevista en RNE que se está negociando que su candidata Begoña Villacís ocupe la alcaldía, aunque admitía que el PP "no se abre a esta opción", término que confirmaba Casado.

"José Luis Martínez Almeida se va a presentar el día 15 para ser investido alcalde de Madrid. Y si algún otro partido se quiere presentar tendrá que explicar quién le vota o quién se abstiene", explicó Casado.

"Creo que en este caso la única alternativa es o Carmena o Almeida", aseguró en la sala de prensa del Congreso tras verse con Pedro Sánchez en un encuentro en el que el presidente del PP le reiteró al del Ejecutivo que su partido no va a facilitar de ninguna manera su investidura.

Un Casado que reconocía también que la repetición de las elecciones es una opción que no les vendría mal al PSOE y al PP pero señalaba que sería una "irresponsabilidad" someter a los españoles a un quinto proceso electoral en tres meses. "No conviene a España y los españoles no se lo merecen", apuntó.

Pactos de Estado

Casado insistió también que a lo que sí que están dispuestos desde su formación es a llegar a pactos de Estados con el PSOE. "He vuelto a tender la mano del PP a pactos de Estado para garantizar la prosperidad", ha explicado. "Seguimos pensando que se dan condiciones para aplicar el 155. Y si no, la Ley de seguridad nacional, la Ley de Seguridad Ciudadana o la Ley de estabilidad presupuestaria".

El líder del PP se refería también a la "fórmula" a la que han llegado Sánchez e Iglesias de un "Gobierno de cooperación", algo que para Casado "deja la pelota en el tejado de los partidos de la izquierda: lo que esperamos es que ese acuerdo se complete no con los independentistas, sino con partidos regionalistas".