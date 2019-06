Iglesias: "Tengo la sensación de que Sánchez no me miente y quiere un gobierno con nosotros"

Después de una hora de encuentro y otra hora más de espera, Pablo Iglesias ha comparecido este martes ante los medios en el Congreso para dar su visión sobre el encuentro con Pedro Sánchez. Llevaban más de dos semanas sin hablar, tal y como se quejó el propio líder de Podemos hace varios días, pero a juicio del político morado la sintonía ha sido muy buena.

Según Pablo Iglesias, ambos han acordado comenzar a trabajar para llevar a cabo "un gobierno de cooperación". "Para nosotros el nombre es lo de menos. Un gobierno conjunto es un gobierno conjunto", ha explicado añadiendo que podría llamarse "de cooperación, de coalición o cogobierno".

A su juicio, lo fundamental ahora es ponerse a trabajar para que el acuerdo llegue a buen puerto. "Lo importante son los contenidos", ha señalado. Lo fundamental para el líder de Podemos es que haya un Ejecutivo "plural", capaz de comprometerse con un programa de gobierno que tenga como objetivo la "justicia social".

Sin embargo, no cree que se vean rebajadas sus expectativas. Sigue insistiendo en formar parte de ese gobierno "en la proporción que corresponda según los resultados electorales". No ha querido tampoco pronunciarse sobre posibles nombres de ese gobierno porque no son lo primordial pero ha reiterado que "no concibe la posibilidad" de que el Partido Socialista vete alguno de los nombres que ellos propongan. "La época de los vetos ya ha pasado", ha zanjado.

"Tengo la sensación de que Pedro no me miente y que quiere un gobierno con nosotros", ha dicho Iglesias que ha fijado la vista en las negociaciones que se están llevando a cabo en la Comunidad Valenciana y en Baleares: "Es lo que terminaremos viendo en el Gobierno de España".

Sobre la posible repetición electoral, Iglesias ha indicado que la amenaza que puso ayer José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE, sobre la mesa no gustó a nadie. "Ni siquiera a los electores del Partido Socialista", ha dicho.

"El punto de partida es bueno", ha señalado. Ahora solo queda concretar en qué se va a traducir esa fórmula de "gobierno de cooperación". Iglesias ha asegurado que a partir de ahora comenzarán las "reuniones discretas" para que el acuerdo sea posible. "Vamos a esforzarnos para que ese gobierno sea una realidad lo antes posible. Por nuestra parte no va a ser", ha concluido marchándose sin intercambiar más palabras con los periodistas.