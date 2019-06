Ábalos abre ahora la puerta a que los separatistas faciliten la investidura de Pedro Sánchez

Nuevo giro discursivo, una vez más del ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aseguró este miércoles tras las tres reuniones con PNV, Compromís y UPN en el Congreso que el escenario es "esperanzador" y abrió la puerta a una abstención de los separatistas de ERC y Junts per Cataluña que habían sido descartados de plano hasta el momento.

En rueda de prensa en el Congreso tras las reuniones mantenidas, Ábalos aseguró que "vamos a conseguir" sacar adelante la investidura en segunda vuelta consiguiendo más síes que noes, a lo que fue preguntado, "¿incluidos los independentistas?". Su respuesta abrió un escenario que ha sido descartado por el Ejecutivo desde que los secesionistas rechazaron los Presupuestos Generales del Estado: "Incluidos todos los diputados, los 350 diputados que nos merecen la misma consideración y que cuentan exactamente lo mismo. Eso es con lo que tenemos que contar. Hay más voluntad de construir numéricamente que de destruir y eso es al menos numéricamente, una nota esperanzadora".

En privado fuentes del Ejecutivo aseguran que "se refería al aspecto numérico pero no político" en la consideración de cada formación. Preguntados por la posibilidad de que la llave sea la abstención de los independentistas, fuentes del Ejecutivo responden: "O de Ciudadanos". Pero no se rechaza el primer escenario volviendo al argumento de que "una abstención no se negocia".