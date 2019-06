Dura humillación a Rivera: España es “siete veces más azul que naranja”

El Mundo desvela que "la Abogacía del Estado respalda que Junqueras adquiera inmunidad". Mientras, ayer volvieron a reunirse con Sánchez Iglesias, Rivera y Casado. "Los líderes del PP y de Cs le reiteraron (a Sánchez) que no facilitarán su investidura", es más, le dieron su bendición para formar gobierno con separatistas y Podemos convirtiéndose en colaboradores necesarios de lo que pase. Rosell se niega a reconocer la responsabilidad de Rivera. "El PSOE ya ha elegido a Iglesias como socio, y debe ir a la investidura". "Este periódico habría preferido otra cosa, y así lleva reivindicándolo desde la misma noche electoral: un pacto constitucionalista que orille a las formaciones extremistas y al separatismo. Pero el presidente en funciones, a quien corresponde la iniciativa, no ha querido explorar con sinceridad un pacto por el centro, sino que se ha limitado a exigir la abstención de PP y Cs sin otra contraprestación que la amenaza de echarse en los peores brazos". Ni tú mismo te lo crees, Rosell. El 'no es no' de Rivera por motivos exclusivamente personales también ha contribuido. Un bofetón en toda a regla a los que confiaron en su impostado sentido de Estado, centralidad, capacidad para pactar con todos para dar estabilidad a los gobierno, en fin, el rollo que nos ha vendido todos estos años. Federico Jiménez Losantos vaticina lo que pasará en otoño: "Apenas conocida la sentencia, se echarán a la calle con las masas y TV3 detrás. Y Rivera, haciéndose el interesante". A Rivera le importa una higa Cataluña o España, solo le importa Rivera, ni siquiera su partido. Lucía Méndez dice que "las dos formaciones políticas que nacieron al calor de la crisis con la vaga promesa de una transversalidad que nunca llegó a ser tal –Podemos y Ciudadanos– han pasado a integrarse cada una en su bloque con toda naturalidad. Podemos lo hizo el primero. Ciudadanos, algo después". La caída de Podemos va a ser una broma comparada con lo que lo que le va a pasar a Ciudadanos. Iglesias tiene sus seguidores incondicionales, fanáticos que aplauden todo lo que haga el líder. Rivera carece de ese tipo de votantes. Al tiempo.

El País pone el ojo en lo sucedido ayer en Madrid, como no podía ser de otra manera. "El PP, Vox y Ciudadanos se reparten los cargos en la Asamblea de Madrid". Los columnistas dejan en evidencia a Rivera. Pepa Bueno dice que "Ciudadanos ha decidido ya ser el partido de la derecha española. Es una aspiración tan legítima como otras. Pero ahora mismo eso pasa por pactar con Vox en la mayoría de las instituciones (…) La vida está llena de elecciones, pero todas tienen consecuencias". Algunos no se quieren enterar de que Vox ya no asusta a nadie, el problema es la traición a sus principios fundacionales. Anabel Díez también responsabiliza a Ciudadanos, que "ha tomado una única dirección", "excluyendo relacionarse con el PSOE". Ni regeneración, ni listas más votadas, ni corrupción, ni gobernabilidad, ni estabilidad, ni antiseparatismo, "Rivera ha elegido" ser el PP. Pues ya teníamos un PP, Rivera, para este viaje no necesitábamos alforjas.

ABC dice que "Casado insiste en el ‘no’ a Sánchez, pero le ofrece pactos de Estado". Como al final el PP se abstenga en segunda votación se come definitivamente a Cs. Será el único partido de derechas al que es útil votar. El editorial se descojona de Rivera. "Madrid, Murcia, el ejemplo a seguir". Vamos, que ya sabe Riverita cuál es su papel, facilitar gobiernos del PP aunque tenga que tragar con Vox. "Los vetos sobreactuados que ha planteado Ciudadanos frente a Vox son solo la enésima impostura del partido de Rivera", "Ciudadanos, con votantes procedentes del PP, tendría muy difícil explicar a su lectorado la entrega de gobiernos regionales". Así que cuidadito con "equivocarse en Castilla y León, pese a las dudas que puedan suscitarle más de dos décadas de poder continuado del PP". Ciudadanos debe asumir que "su papel respecto al PP es vicario, y está obligado a facilitar que el populismo y la izquierda no acaparen más instituciones que en 2015". Pobre Rivera, se están riendo en su cara y no se da ni cuenta, como se cree tan listo. Además de puta, poniendo la cama. Y encima manda a Arrimadas a hacer el ridículo diciendo que en Madrid ha ganado un gobierno del cambio. Por favor, al menos no nos tomen por imbéciles.

La Razón dice que "habrá gobierno PP-Cs o no habrá gobierno en Madrid", con respecto a la entrada de Vox. Marhuenda pone las pilas a Rivera. "Ni PP, ni Cs y ni mucho menos Vox pueden gobernar al nivel que sea, sin el acuerdo entre cada uno de ellos". "Abascal se ha dado cuenta de que el valor de los votos de su partido no es el mismo que el de cualquier otro y que no puede ser apartado para que Cs cultive su perfil centrista, ahora ya muy desdibujado". ¿Desdibujado? Calcinado, más bien. "El socio preferencial de Rivera es Pablo Casado, así lo ha expresado, y en base a ello ha trazado toda su estrategia de negociación". Bueno, más que socio su perrito faldero. "No hay otra salida que ponerse de acuerdo y hacerlo sobre unas bases realistas". Rivera puede dejar ya de hacer el tonto con Vox. Y para premiar el sometimiento de Ciudadanos al PP, La Razón le humilla con una página en la que le deja claro que el mapa de España es "siete veces más azul que naranja". "Albert Rivera planteó el ciclo electoral en abril y mayo con el hito fundamental" de que "su partido debía relevar a los de Pablo Casado". Pues toma corte de mangas, "los de Casado logran siete veces más poder" y encima con sus votos.

La Vanguardia va por el juicio. "Las defensas centran su alegato en negar la rebelión". Marius Carol se burla cruelmente de Pablo Iglesias tras la reunión con Sánchez. "No será un gobierno de coalición, pero Pablo Iglesias pide y pide, que es lo que le toca. Incluso se imagina a él como vicepresidente, aunque cuando se despierta del sueño necesita una taza de valeriana para dormirse". Mal día para este par que vinieron a romper el bipartidismo.