La base aérea de Los Llanos, en Albacete, acoge hasta finales de esta semana el que seguramente es el programa más importante de formación de pilotos de cazas que organiza la OTAN. Se trata del Programa de Liderazgo Táctico (TLP, por sus iniciales en inglés), cuyo objetivo principal es que los pilotos entrenen misiones de combate en un ambiente multinacional siguiendo los estándares de acción marcados por esta organización supranacional.

Tradicionalmente asisten pilotos de más de una decena de países de la Alianza Atlántica: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Polonia, Alemania, Italia, Grecia y España (es el país anfitrión). Y son responsables de llevar entre sus manos los cazas de combate más avanzados tecnológicamente con los que cuenta su fuerza aérea. Es por ello que, por primera, se han acercado hasta este programa dos pilotos estadounidenses con sendos F-35 Lighting II.

Éste es el caza más tecnológicamente avanzado que hay ahora mismo en el mercado. Un avión de combate polivalente (puede hacer misiones de reconocimiento, supremacía aérea o ataques a tierra), de quinta generación y con capacidad furtiva (diseñado para no ser detectado por los radares). Un caza que será la base de la fuerza aérea de muchos de los países aliados las próximas décadas y que es objeto de deseo de las Fuerzas Armadas españolas.

El Ejército del Aire aspira a poder comprar el modelo F35 A (despegue convencional) como sustituto de los actuales F-18 Hornet, cuya vida útil acaba en torno al año 2025. Las unidades más antiguas de este modelo, que prestan servicio en la base aérea de Gando (Gran Canaria) y cuya vida útil terminaría en torno a 2020, serán sustituidos casi con total probabilidad con nuevas unidades del Eurofighter Typhoon.

La Armada tiene su mira puesta en el modelo F35 B, el único modelo de caza con capacidad de despegue vertical que hay en el mercado y, por tanto, la única opción para sustituir a los AV-8B Harrier que prestan servicio en la actualidad. Si finalmente se compran, el BPE Juan Carlos I podrá seguir siendo un pequeño portaaviones. Si no es así, se perderá una capacidad que difícilmente se podrá recuperar en el futuro.

El gran problema para adquirir el F35 es fundamentalmente económico. Y es que después de años desarrollo y notables problemas por el camino, cada unidad de este tipo de cazas sigue teniendo un precio altísimo. En el año 2012, cuando muchos de los países aliados de la OTAN empezaron a realizar sus pedidos, una unidad del modelo A estaba en los 153,1 millones de dólares, mientras que las del modelo B estaban en 196,5 millones de dólares.

El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a publicar un mensaje en la red social Twitter en diciembre de 2016 -entonces todavía era presidente electo- denunciando el desmesurado precio de cada unidad de este sistema de armas. El programa F-35 y sus costes está fuera de control. "Miles de millones de dólares pueden y serán ahorrados en gastos militares y de otro tipo tras el 20 de enero", dijo entonces.

The F-35 program and cost is out of control. Billions of dollars can and will be saved on military (and other) purchases after January 20th.