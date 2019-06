El PSOE se abre también ahora a hacer presidenta a María Chivite en Navarra

Es lo que explica la ruptura de la vía navarra y el giro en los interlocutores para la gobernabilidad nacional abriendo la puerta a los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez: "María Chivite será presidenta de Navarra", según adelantan fuentes de Moncloa que recuperan el viejo mantra de la moción de censura para justificar la abstención de Bildu: "Una abstención no se negocia".

Argumento que se suma a la información que le llega al PSOE de que "Bildu está dispuesto a todo para hacer presidenta a Chivite". Incluso "aunque le quiten el ayuntamiento de Pamplona", como recientemente filtró el PSN que podría hacer para arrebatarle a Bildu el municipio de la capital y entregárselo a Navarra Suma. Cambio de perspectivas que apuntalan el brusco giro de estrategia, tanto en la comunidad foral como en el Congreso nacional y con el mismo argumento: "La abstención no se negocia".

Una directriz que ha hecho propia la portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, en su reuniones de este jueves con los separatistas. Tras verse con Gabriel Rufián de ERC y Laura Borrás de JxC, ha asegurado que "no hemos iniciado ninguna negociación; lo que hay es diálogo porque es lo que nos toca a los partidos políticos para sacar una investidura". Y lo ha hecho después de pedirles formalmente su abstención para la investidura de Pedro Sánchez porque "el bloqueo no beneficia a nadie" y "no sería sensato bloquear si no hay alternativa viable" a un Gobierno socialista.

Una petición que, a juicio de Lastra, no significa iniciar una negociación porque no implica coste alguno ni moneda de cambio, como defendieron durante los días previos a la moción de censura contra Mariano Rajoy. La enorme diferencia radica en que entonces no hubo conversaciones formales ni públicas ni peticiones de voto ni mucho menos foto del encuentro.

De hecho, los separatistas han conseguido un nuevo trato preferente en forma de un canal de interlocución creado ex profeso para ellos y con una interlocutora distinta a la del resto. Si el martes era el candidato a la investidura Pedro Sánchez quien se reunía con los líderes de PP, Ciudadanos y Podemos, y José Luis Ábalos establecía un segundo nivel de conversaciones después con PNV, Compromís, CC, UPN y PRC, este jueves era el turno de la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra quien, verbalizó la segunda puerta que abren los socialistas, con la llave de los independentismos.

"María Chivite tiene toda la legitimidad para presentarse a la investidura de Navarra". Un paso más a lo dicho hasta ahora limitando la ‘legitimidad’ a la negociación para intentar formar gobierno. La investidura eran palabras mayores. Ya no lo son.