Quim Torra ha vuelto a Barcelona convencido de la viabilidad de los planes separatistas para provocar otro choque con el Estado. "Hay una vieja sentencia que dice que si quieres que alguna cosa pase, pues ve y haz que pase. Si queremos la independencia, vamos y hagamos que ocurra", ha declarado el presidente de la Generalidad en respuesta a una pregunta de ERC en la sesión del control del Parlamento catalán, que se aplazó al jueves para que Torra y el presidente de la cámara, el republicano Roger Torrent, pudieran estar presentes en la última vista del juicio a los golpistas.

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, reclamaba "unidad estratégica" a sus socios de Junts per Catalunya (JxCat) y Torra se ha comprometido a facilitar el entendimiento entre ambas formaciones para provocar otro golpe de Estado como el acaecido en los meses de septiembre y octubre de 2017. Enardecido, el dirigente separatista ha reiterado las consideraciones que realizó el miércoles tras el juicio: "Porque sí, ayer Jordi Cuixart lo dijo. Y yo lo suscribo también como lo suscribieron los otros compañeros. Lo volveremos a hacer. Claro que sí. Porque este país tiene muy claro lo que quiere, quiere la independencia. Hicimos un referéndum de independencia. Y lo podemos todo. Podemos hacer posible lo imposible, pero necesitamos esa unidad estratégica. Tenemos una gran oportunidad y no la podemos desperdiciar. No permitiré que la desperdiciemos y dedicaré todos mis esfuerzos para lograr esa unidad entre todos, ciudadanía, gobierno, ayuntamientos, diputaciones y entidades".

Pregunta de Carrizosa

Tras la soflama, el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha preguntado a Torra si pretende volver a provocar en los catalanes la "pena" y "vergüenza" de los hechos de los días 6 y 7 de septiembre en Cataluña, en alusión al pleno que aprobó las llamadas "leyes de desconexión". El presidente catalán ha replicado que insistirán en el proyecto golpista y se ha remitido a la frase de Lluís Companys a su regreso a Cataluña al ser excarcelado tras la proclamación del Estado catalán del 34: "Volveremos a sufrir, volveremos a luchar, volveremos a vencer".

"Dejen ya de dividir a la sociedad"

En la repregunta, Carrizosa ha censurado que Torra no esté dispuesto a acatar la sentencia si es condenatoria y quiera poner en jaque otra vez a la sociedad catalana. También ha abogado por la aplicación de un nuevo 155: "Dejen ya de dividir, de mentir, de envenenar la sociedad catalana. Dejen de amenazarnos a todos los catalanes con otro golpe de Estado. Ya sabemos que Pedro Sánchez no hará nada ante la gravedad de las amenazas que usted ha proferido hoy también en sede parlamentaria, pero yo le digo lo que haríamos los de Ciudadanos, le requeriríamos formalmente para que diga si va a acatar la Constitución y, si no lo hace, no esperaríamos a que siga usted amenazando, arruinando y dividiendo a la sociedad catalana, sino que aplicaríamos el 155 para protegernos todos. ¿Y sabe qué le digo? Que parece que lo pida usted a gritos".

Carrizosa también ha denunciado los gastos de desplazamiento de Torra y su séquito para asistir al juicio en el Supremo. Según los datos de Ciudadanos, sólo en febrero la Generalidad se gastó 35.000 euros en viajes al Tribunal Supremo.

Impresiones de los abogados

Por otra parte, los letrados de los procesados por el golpe de Estado se han mostrado este jueves muy satisfechos con el trabajo realizado en el Tribunal Supremo. Marina Roig, una de las abogadas de Jordi Cuixart, ha declarado a TV3 que algunos jueces y fiscales les han felicitado por su desempeño. También ha hablado Javier Melero, letrado de Joaquim Forn, en la emisora del conde de Godó. Melero ha refutado la estrategia de sus compañeros de la defensa y ha criticado las últimas palabras de algunos de los acusados: "Como técnico en materia penal entiendo que las últimas palabras son inconvenientes. Yo las desaconsejo porque la última palabra es una prueba valorable". En ese sentido, ha afirmado que la frase de Jordi Cuixart de que lo volverán a hacer "no ayuda", aunque ha matizado que lo primero que hizo el presidente de Òmnium fue decir que no había cometido ningún delito.

Regreso de Forn a Soto del Real

Además, se ha mostrado convencido de que el Tribunal Supremo ordenará en breve la excarcelación de los presos golpistas. Su cliente, Joaquim Forn, ya se encuentra en la prisión catalana de Brians 2 para poder participar el sábado en el pleno de constitución del nuevo Ayuntamiento de Barcelona. Tanto la Generalidad como Melero han solicitado que se quede en Cataluña, pero el Supremo ha ordenado que el exconsejero de Interior regrese a Soto del Real tras su toma de posesión como concejal.

Melero también ha comentado algunas interioridades del juicio, como que había hablado con los jueces Marchena y Varela de boxeo, afición que comparten, y ha dejado claro que en su opinión el procedimiento no ha sido un juicio político, como pretenden la mayoría de sus compañeros, y que los acusados no son presos políticos.