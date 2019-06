El PSOE redobla la presión sobre Rivera tras la ruptura con Valls y enfría la abstención de ERC

Una semana después de amenazar con una repetición electoral, el PSOE abandona cualquier posibilidad de ir nuevamente a las urnas pero confluye en el mismo objetivo: presionar al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para abstenerse ante la investidura de Pedro Sánchez utilizando las informaciones de la división interna en al formación naranja y la reciente ruptura con el candidato al ayuntamiento de Barcelona, Manuel Valls.

Una cuestión sobre la que el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, manifestó que "lo único que le queda a Albert Rivera es integrarse en el PP y ya está", dijo sonriendo tras defender a Valls porque "nadie puede decir que no ha intentado luchar contra el independentismo. Haciendo eso no se acaba de entender lo que fue el gran fichaje". Y se aventuró incluso a anticipar sobre "la desautorización" de Rivera: "la cuestión es si sólo le va a afectar al señor Valls, incluso tras la marcha del señor Valls".

Ábalos quiso ahondar en la división interna de la formación naranja y calificar de "incomprensible" la deriva de Rivera porque "la vocación de un centrista es buscar espacios de encuentro" y no estar tan "hostil permanentemente". "Rivera hiere a sus fundadores, inquieta a parte de Europa y desorienta a sus propias bases que en las últimas citas electorales votaron por la moderación".

Y, por ello, le exigió una "rectificación" para "salir de la espiral de bloqueo de los últimos años" y, justo antes de conocer la ruptura entre Rivera y Valls, contrastó ambas posiciones porque "es incomprensible que otros tres concejales de Ciudadanos se abstuvieran y les fuera indiferente que un independenista pudiera ser alcalde de Barcelona".

Preguntado por Libertad Digital por las consecuencias que pudiera tener el pacto en el Ayuntamiento de Barcelona y el posible alejamiento de ERC, respondió enfriando la posible abstención de los independentistas a la investidura de Pedro Sánchez porque "era evidente e importante que Barcelona no fuera una trinchera independentista y eso lo hemos hecho sin valorar las consecuencias que pudiera tener para la investidura porque una investidura así tampoco interesa".

Aunque dijo que "no puedo hablar por ERC, no se lo que van a hacer ni en este caso ni en tantos otros" porque "la experiencia que tenemos es que no sabemos nunca lo que van a hacer". Un enfriamiento de la posibilidad de una abstención de ERC que se complementó con un cambio en el discurso con UPN. Si bien Ábalos dejó claro que "no hay ningún cambio en Navarra", defendió "la lista más votada" defendida por el PSN este sábado en el ayuntamiento de Pamplona.

"Nuestro compromiso fue siempre que no puede haber acuerdos con Bildu ni por acción ni por omisión. Nuestra candidata tiene el interés de encontrar una mayoría no a expensas de Bildu. Es el límite que tiene". Sea como fuere, el número tres del PSOE confirmó que Pedro Sánchez irá a la investidura "con o sin apoyos" y que "va a ser pronto. España necesita un gobierno y nosotros vamos a responder a esa necesidad".