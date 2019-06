Las primeras medidas de Almeida: suprimir la 'web de la Verdad', Operación Chamartín, Madrid Central…

"Vamos a desactivar la web Versión Original porque entendemos, y entendíamos entonces, que era algo absolutamente antidemocrático y que no debía existir. Vamos a hacer que se desactive esa web y que ustedes hagan su trabajo en plena libertad y no matizado por ningún poder como debe ser en un Estado de derecho y en una democracia", anunció la nueva portavoz, Inmaculada Sanz.

Versión Original – o 'web de la Verdad', como muchos apodaron- fue una de las primeras medidas del anterior gobierno de Manuela Carmena. Su objetivo principal era desmentir todas las noticias en las que se aludía a la gestión municipal y que ellos considerasen parciales o erróneas. Tal fue el revuelo y la crítica, tanto de los propios periodistas como de los grupos de la oposición, que Carmena introdujo modificaciones en este proyecto que muchos calificaron como "orwelliano". Así pactó con el entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Carmona, evitar hacer menciones a periodistas o menciones específicas a profesionales. Nunca se utilizó demasiado, pero ahora se desactivará completamente.

El nuevo gobierno de coalición PP-Cs quiere también desbloquear de manera urgente cuestiones importantes como la Operación Chamartín o los desarrollos del Sureste, aunque desde el Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida no supieron precisar si llegarán a tiempo de llevar estos asuntos al próximo pleno de la ciudad ya que quedan informes por analizar.

El que fuera la medida estrella del mandato de Carmena será asimismo un tema crucial durante esta legislatura. Sanz anunció que en los próximos días se llevará a cabo un "proceso de reuniones con los afectados por Madrid Central" y se impulsará "de manera inmediata la moratoria de multas a partir del 1 de julio". De la misma manera, los semáforos de la A5 dejarán de funcionar en los próximos días "porque han sido completamente inútiles, han provocado más atascos y no han resuelto los problemas que venían a resolver".

Entre las primeras medidas económicas y de fiscalidad, el Consistorio de Martínez-Almeida llevará a cabo un plan de refuerzo para "la devolución de las plusvalías indebidamente cobradas, que en estos momentos no se está haciendo con la agilidad necesaria". También se iniciará de inmediato la elaboración de las ordenanzas fiscales y del nuevo presupuesto para incorporar esas reducciones de impuestos.

De forma paralela se impulsarán los trámites para iniciar la auditoría de subvenciones y contratos, especialmente de la contratación menor, que ocasionó no pocos escándalos al Ejecutivo de Más Madrid.

Por último, y como medida acordada en esta Junta de Gobierno, el propio alcalde ha decidido no ser él quien ostente la presidencia del Pleno del Ayuntamiento. "Prefiero estar abajo y no arriba. Prefiero no ser juez y parte y estar junto al resto de portavoces municipales debatiendo con ellos". De esta forma, el nuevo regidor marca distancias con su antecesora en el puesto y permite, a su vez, que el partido no pierda a su mejor parlamentario. Este cargo lo ostentará el popular Borja Fanjul.

Juegos Olímpicos

El pacto alcanzado entre PP y Vox hacía mención expresa a los Juegos Olímpicos. Así, ambos partidos acordaron buscar "el consenso para recuperar el sueño olímpico". Preguntada por este respecto, Begoña Villacís recordó que "Ciudadanos trabajó en esa opción más de un año" porque Madrid "nunca" puede descartarse. "Los madrileños nos lo merecemos", dijo. Ahora bien, la vicealcaldesa quiso dejar claro que su gobierno no es el de la "imposición". Por ello, señaló que llegado el caso se hablaría con las demás fuerzas políticas así como con los ciudadanos. Precisamente de ella dependerá el área de Participación ciudadana y Villacís deslizó la idea de preguntar a los madrileños a través del portal de transparencia. "A Almeida y a mí nos gustaría, pero es algo que nunca haremos si no contamos con el consenso político, de los madrileños y de todas las entidades".