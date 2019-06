Vox rompe las negociaciones con el PP en la Comunidad de Madrid

Vuelven a tensarse las negociaciones en el centro derecha con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital como protagonistas. Tras la constitución del consistorio de Cibeles, las discrepancias entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox han llegado por culpa del reparto de sillones. Los de Santiago Abascal no están conformes con no ocupar "concejalías de Gobierno" en Madrid, lo que les ha llevado a romper las negociaciones en la comunidad porque dicen que los populares y los naranjas "no son fiables".

"No vamos a aceptar el cordón sanitario de Cs", aseguraban fuentes de la dirección de Vox en referencia al reparto que pretenden llevar a cabo en la capital. De hecho, en las horas previas a la firma del acuerdo entre PP y Vox a nivel nacional, advertían sobre la oferta de ocupar cargos intermedios asegurando que "no eran aceptales" y que "si son tan buenos" podían ocuparlos los de Albert Rivera.

El enfrentamiento a cuenta del acuerdo PP-Vox

Tras el acuerdo del pasado sábado que hizo a José Luis Martínez Almeida alcalde de Madrid y una vez se conocía el reparto de concejalías, se constataba que los de Santiago Abascal quedaban fuera de las áreas de gobierno del Ayuntamiento y sólo obtendrían concejales de distrito. Fuentes del PP enmarcaban esta situación dentro del acuerdo al que se había llegado el sábado a altas horas de la madrugada con Vox. En ese pacto, según los populares, no se firmó que los de Abascal tuvieran que ocupar concejalías de área.

En Vox no están conformes con esa versión y advertían a través de las redes sociales de las "consecuencias" de "incumplir" lo pactado. Amenaza que concretaba Iván Espinosa de los Monteros al advertir sobre la estabilidad de los gobiernos municipales y la constitución de los autonómicos si no les concedían concejalías de gobierno.

Rocío Monasterio, la presidenta de Vox en Madrid, iba más allá y rompía relaciones con el PP hasta que "cumplan lo firmado". "Hemos cortado toda relación con el PP y cancelado las reuniones que teníamos este lunes" advertía duramente. "Si estamos hablando de socios que no son fiables no tendrá ningún sentido volverse a sentar", se quejaba.

Fuentes del PP aseguran que "están en negociaciones para poner en marcha los gobiernos, con una interlocución amplia a la hora de desarrollar programas y estructuras de gobierno. Vamos a cumplir con lo pactado con Vox, y ambos nos hemos dado un plazo de 20 dias para hacerlo", añadían asegurando que "lo pactado es darle representación proporcional a sus resultados".

Reunión PP-Cs

Con los que sí que se reunían en el Partido Popular este jueves por la mañana era con Ciudadanos en una cita en la Asamblea de Madrid de la que tanto los de Isabel Díaz Ayuso como los de Ignacio Aguado salían conformes.

La reunión entre PP y Ciudadanos era para diseñar el próximo Gobierno de la Comunidad de Madrid y allí los naranjas han descartado, por ahora, la posibilidad de proponer a su líder como presidente de la región. "Ahora mismo estamos centrados en el programa. Yo creo que entrar en otros juegos, en otra parte de la política de ciencia ficción que se lleva viendo estas semanas, estos meses, no es bueno para una negociación", ha asegurado César Zafra, portavoz adjunto de Cs en el Parlamento autonómico.