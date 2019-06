El Partido Popular no da por rotas las negociaciones con Vox. "Si nos estamos viendo de forma permanente y estamos en permanente contacto...", ha asegurado este martes Teodoro García Egea en una entrevista en Telecinco. El secretario general de los populares, y encargado de las negociaciones con otros partidos, ha explicado que "habla casi a diario" con su homólogo en Vox, Javier Ortega Smith.

Fuentes del partido de Santiago Abascal aseguran que "las negociaciones están paralizadas a la espera de que el PP cumpla lo firmado con ellos" pero sólo en el caso de la comunidad de Madrid. De hecho, confirman que este martes hay reunión entre ambos partidos al más alto nivel para seguir avanzando en las negociaciones sobre el resto de comunidades.

Unas negociaciones que para García Egea ha enviado un mensaje a los miembros del partido de Santiago Abascal que piden ocupar áreas de Gobierno en ayuntamientos como el de Madrid: "No debemos centrarnos en cargos al peso". A juicio del dirigente del PP, "cuando hablamos de concejalías o consejerías al peso, los partidos que hablan así están trasladando una imagen de que solo quieren sillones". "Cuando hablan de que quieren entes acordes a su proporción de votos, están hablando de que al final quieren simplemente ocupar las instituciones. Creo que tenemos que ser mucho mas serios", ha sentenciado.

"Un acuerdo nacional"

García Egea ha explicado que el acuerdo que firmó con Vox el pasado sábado de madrugada por el que José Luis Martínez-Almeida se convirtió en alcalde de Madrid, no era un pacto específico para el consistorio de Cibeles: "El acuerdo con Vox es nacional" e implicaba que "en los próximos 20 días", tienen que "ajustar las reivindicaciones que cada uno tiene" en cada territorio.

Sobre el caso concreto del Ayuntamiento de Madrid y la reivindicación de Vox de ocupar una concejalía de Gobierno, el secretario general del PP ha asegurado que los de Abascal son "una voz importante, decisiva, pero no mayoritaria". "Tenemos que ir viendo y avanzando", ha añadido. El acuerdo al que llegó PP con Vox recoge un reparto de "concejalías" de forma proporcional a los resultados de cada formación por lo que García Egea ha recordado que Vox en Madrid "tiene 4 concejales", mientras que los populares cuentan con 15 y Cs con 11. Además dentro de esas "concejalías" también están las delegadas, que son las que dependen de las de gobierno. Cargos intermedios con los que los populares pretenden contentar a Vox a la vez que a Ciudadanos.

Vox amenaza con hacer público el documento

Fuentes de Vox aseguran que, según sus cálculos, le correspondería un concejal aunque evitan especificar en qué área. La presidenta del partido en Madrid, Rocío Monasterio, "no descarta" mostrar el documento firmado con el PP para evidenciar que en el texto se habla de "concejalías de gobierno". La diputada de Madrid explica que ambas partes se comprometieron de manera informal a no hacer público el documento pero, ante las versiones contradictorias sobre el mismo, amenaza con mostrarlo.

Declaraciones en una entrevista en Onda Madrid en la que ha insistido en que Vox está dispuesto a estar en la oposición pero que, si PP y Cs reclaman sus votos para formar un gobierno de coalición, su partido tendrá que estar en igualdad de condiciones a PP y Cs.

El PP ha dado su palabra a Vox pero también a Cs

"He dado mi palabra a dos formaciones y todo lo que me he comprometido se va a cumplir", ha asegurado García Egea que, en Madrid, antes de firmar un pacto con Vox, llegó a un acuerdo de Gobierno con Ciudadanos en el que se especifica de forma clara que si se produce una modificación del mismo, se necesita el "acuerdo expreso y escrito", tanto de los populares como de los de Begoña Villacís.

En este punto es en el que se le complican las cosas a los populares ya que los naranjas no están dispuestos a que Vox ocupe concejalías de Gobierno en la capital. Aún así, García Egea cree que "las cosas van a ir bien". "Todo tiene arreglo en la vida", sentenciaba este martes por la mañana.