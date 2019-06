El terrorista Josu Ternera entregó a los emisarios de José Luis Rodríguez Zapatero una carta secreta de ETA dirigida al entonces presidente del Gobierno. Así se refleja en las actas sobre la negociación de la banda con el Ejecutivo socialista, a las que ha tenido acceso esRadio y Libertad Digital.

La 'operación Urogallo' dirigida por Fernando Grande-Marlaska tenía como objetivo desmantelar el aparato de extorsión de ETA, cuya base de operaciones era el bar Faisán de Irún. El operativo estaba previsto para mayo de 2006. Sin embargo, un chivatazo policial investigado en la Audiencia Nacional, que dio origen al denominado caso Faisán, frustró la operación. Un mes después, se retomaba la 'operación Urogallo' y se practicaban 13 detenciones. No obstante, las pruebas sobre la extorsión de la banda fueron destruidas y muchos de los terroristas huyeron.

Dos días después de que se produjeran las citadas 13 detenciones, concretamente el 22 de junio de 2006, los etarras se reunían de urgencia con los emisarios del Ejecutivo de Zapatero. Según las actas, al encuentro acudieron los enviados del Gobierno GO-2 y GO-3, tres mediadores (tres de Lau-ko) y el propio etarra Josu Ternera (EO).

Al principio de la reunión, "EO (Josu Ternera) toma la palabra y expone el orden del día". Después el acta refleja la entrega de la misiva secreta a Zapatero: "Se entrega la carta para Gorburu (Zapatero) escrita por E (ETA). Se subraya que ha de ser entregada directamente a Gorburu".

El contenido de la carta de la banda terrorista entregada al entonces presidente del Gobierno, jamás trascendió. No obstante, algunos de los emisarios del Ejecutivo presentes en la reunión del 22 de junio de 2006 comparecieron años después como testigos en la Audiencia Nacional, corroborando la existencia de la misiva.

LD ha tenido acceso a la declaración del enviado del Gobierno identificado como GO-3 y que fue identificado en el sumario como testigo protegido 3, "TP03". El 31 de enero de 2011, el emisario del Gobierno de Zapatero testificó ante el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en el marco de la investigación del chivatazo del bar Faisán.

Durante su comparecencia, TP03 es preguntado "sobre si se mencionó el hecho de que se entregaba una carta para "GORBURU" (Zapatero)". El negociador del Ejecutivo del PSOE manifiesta que los etarras "le entregaron una carta para dársela al presidente del Gobierno, que el declarante no tuvo conocimiento en ningún momento de su contenido, ya que se la dieron cerrada. Que supone que en esa carta no se hablaba de las detenciones del 20/06/2006 ('Operación Urogallo'), ya que, en todo caso este tema no fue en ningún caso objeto de la reunión".

La última afirmación del enviado de Zapatero durante su declaración como testigo ante el juez Ruz no deja de ser sorprendente, ya que si no abrió la carta dirigida al entonces presidente del Gobierno no puede saber sobre qué tema hablaba. Además, LD desvelaba este martes el contenido de la citada reunión en la que al contrario de lo dicho por el emisario del Gobierno sí se habló de la 'operación urogallo' en el bar Faisán y del propio chivatazo policial que frustró el operativo y que recibió el nombre judicial de caso Faisán.

En la reunión hablaron del caso Faisán

Durante el citado encuentro del 22 de junio de 2006, el emisario de Zapatero GO-3 tomó la palabra para referirse a la operación del juez Grande-Marlaska en el bar Faisán: "Las 13 detenciones son un grave accidente. No sé qué decirles. Es algo que se remonta a dos años y es un tema del juez exclusivamente. Se trata de un accidente importante y cuando me he enterado me he irritado mucho y comprendo que ustedes también".

A continuación, intervino el enviado del Ejecutivo socialista GO-2 para aludir a las 13 detenciones de la operación Urogallo, asegurando que "han tratado de impedirlo sin conseguirlo". Los representantes de Zapatero subrayaron que "Grande-Marlaska está investigando para saber si el Gobierno ha dado orden a la Policía de que no se hagan detenciones" (caso Faisán). "El Gobierno ha hecho un esfuerzo enorme, no está bien que por un accidente que podemos considerar como una excepción.... El Gobierno ha cumplido escrupulosamente aquello a lo que se ha comprometido".