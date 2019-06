La vicealcaldesa de Madrid pide ahora al Partido Popular y Vox que publiquen el documento que ambos firmaron la madrugada del viernes, tan sólo unas horas antes de la sesión de investidura de José Luis Martínez Almeida. Así lo manifestó este martes Begoña Villacís porque, dijo, no es buena esta "incertidumbre" y "falta de transparencia".

A última hora del viernes los equipos negociadores de populares y centristas llegaron a un acuerdo tanto programático como de reparto de concejalías de Gobierno. Ambos documentos se hicieron públicos pero quedaron en suspenso a expensas de Vox. Durante toda la tarde de aquella jornada negociadora, fuentes populares indicaban que les habían ofrecido a los Santiago Abascal concejalías de distrito pero que las habían rechazo. Los populares argumentaron que no se habían puesto sobre la mesa concejalías de Gobierno porque "Vox cuenta con cuatro concejales en Cibeles, dos de ellos diputados además en el Congreso. Por eso no tienen dedicación exclusiva para su trabajo en Madrid".

Horas después, ya de madrugada, los negociadores anunciaron un acuerdo. Se firmó un documento, y otro ya de mañana. El primero nunca se ha mostrado. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, explicó este martes en esRadio que existe una cláusula en la que se acuerda "discreción" por las dos partes. No obstante, advirtió de que si les ponen en la tesitura de que "no es verdad" lo que están diciendo, lo publicarán. Del mismo modo se expresó su candidata a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio: "Enseñarán" el documento en caso de que Almeida no cumpla con él.

En declaraciones a Onda Cero, Villacís recalcó que son Vox y PP quienes deben difundir ese documento, pero es de la opinión que deben hacerlo para acabar con los rumores y despejar las dudas. Eso sí, recordó que su pacto con los populares estipula taxativamente que la Junta de Gobierno estará compuesta exclusivamente por cargos de estas dos formaciones, sin entrada de Vox.

"El gobierno son los concejales de áreas, las personas que se sientan en la Junta de Gobierno", afirmó la vicealcaldesa para aludir a la Ley de Capitalidad donde en un artículo se dice "lo que es gobierno y lo que no es gobierno". En cambio, los ediles que presiden las Juntas de distrito tienen capacidad para tomar decisiones y ejecutan presupuesto, pero la "estrategia de la ciudad" viene tomada desde las áreas que componen la Junta de Gobierno.

Para Villacís el problema generado por las discrepancias entre PP y Vox es la "incertidumbre" de "no saber a día de hoy lo que han pactado". Se ha producido una "falta de transparencia".