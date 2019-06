Zapatero también carga contra Rivera: "Es bastante de derechas, más de lo que parecía"

Los cursos de verano que organiza todos los años la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander han contado este miércoles con un expresidente del Gobierno: José Luis Rodríguez Zapatero. Antes de comenzar el acto, Zapatero se ha explayado con la prensa haciendo un completo y particular análisis de la situación política española.

Aunque es lógico que Pedro Sánchez sea la apuesta de Zapatero para presidir nuestro país, el socialista ha recomendado que el PSOE lleve a cabo un "gobierno de cooperación con Podemos", una palabra que le "suena bien", al igual que la de "diálogo" y su ya famoso "talante", que ha vuelto a recuperar.

Diálogo también ha pedido Zapatero "para Cataluña, por Cataluña y en Cataluña", y eso es algo "que se debe hacer cuanto antes" y que, según su criterio, "sólo Pedro Sánchez está llamado a hacerlo".

En este sentido, Zapatero le ha restado toda importancia al referéndum ilegal del 1 de octubre y ha dicho que "los partidos independentistas saben que hicieron un viaje a ninguna parte y que tienen que regresar. No es fácil porque hay que atravesar importantes dificultades pero soy partidario de facilitar ese regreso". El socialista tiene la solución al desafío separatista, y es que "los independentistas dejen el independentismo y vuelvan a su dimensión de partidos nacionalistas".

La ideología de Albert Rivera

Con quien se ha ensañado especialmente Zapatero en su análisis ha sido con Albert Rivera. El expresidente ha sacado al líder de Ciudadanos de la centro-derecha porque, según él, "Rivera es bastante de derechas, más de lo que parecía, y cuando llegan los momentos decisivos es cuando se ve". El expresidente ha añadido que "a mí no me ofende que me digan que soy de izquierdas".

Los motivos de esta afirmación es que el líder del partido naranja puede "pactar o dialogar con Vox más fácil que con el partido socialista" con quien "tiene las puertas abiertas" todavía. Eso "de centro no parece", ha añadido. Rivera "es de derechas, no pasa nada, lo único que hay demasiados lideres de derechas, y eso es malo para ellos", ha insistido.

Las referencias de Zapatero a Ciudadanos han continuado. Para el socialista, Rivera "ha exagerado tanto la crítica" al PSOE, algo que le ha hecho "víctima de un discurso radical". Es por ello que ya tiene "un retroceso difícil a una posición sensata que es la que debería tener cualquier centrista liberal europeo que se precie", ha opinado. Por ello, "me parece fundamental que el resto de fuerzas políticas que no se han posicionado de una manera tan exagerada contribuyan. Llama la atención que esas fuerzas políticas a las que se refiere sean precisamente "los indepentistas y nacionalistas".

A pesar del apoyo a estas formaciones políticas, para Zapatero,"la cantidad de falsedades que han dicho los partidos de la derecha sobre que Pedro Sánchez iba a romper España" son la prueba de lo que él considera unos "buenos" resultados electorales "en las municipales, autonómicas y las generales".