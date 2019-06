Almeida desbloquea el proyecto de las cocheras de Cuatro Caminos: 443 familias ven la "luz al final del túnel"

La vida de las 443 familias que componen la cooperativa Metropolitan, más conocida como de las cocheras de Cuatro Caminos, acaba de dar un vuelto. Durante la rueda de prensa tras la primera junta ordinaria, el concejal de Urbanismo informó de que durante estos cuatro días los servicios técnicos del Ayuntamiento han hecho "un esfuerzo importante para recopilar todos los informes sectoriales que faltaban, tanto los municipales como de la Comunidad de Madrid".

Una vez resuelto ese trámite, el expediente "ya va de camino" a la Puerta del Sol para que en diez días se reúna la comisión del ramo, pueda aprobarlo, y así llevarlo al "próximo Pleno", explicó el edil Mariano Fuentes (Cs). "Lo que hemos intentado es gestionar con eficacia y con eficiencia".

La aprobación inicial del Plan Parcial para las cocheras de Cuatro Caminos tuvo lugar el pasado mes junio. En diciembre se revocó dicha aprobación por un defecto de forma. En enero, el anterior Ejecutivo de Manuela Carmena lo volvió a aprobar. Pero nada más hizo. No lo elevó a Pleno. Y el plazo, que comenzó a correr entonces, finalizaba a mediados del próximo mes de julio.

"En cuatro días hemos hecho lo que el anterior Gobierno en cuatro años no ha sido capaz de desbloquear, que es este expediente que afecta de formar muy específica a la vida de 443 familias que en estos momentos estarán viendo la luz al final del túnel", afirmó Fuentes.

Muy indignado el anterior responsable de Urbanismo reivindica ahora su labor en este asunto. "El (des)gobierno de Madrid no dice la verdad cuando anuncia que han desbloqueado el plan de cocheras cuatro caminos en 4 días", afirma José Manuel Calvo a través de su cuenta de Twitter. "Posteriormente, en enero de 2019, tuvimos que repetir la aprobación inicial para corregir un error en la tramitación del planeamiento general de este plan realizado por el gobierno de Botella. De no haberse hecho esta subsanación el plan hubiera sido nulo. Una vez repetido el plazo de alegaciones y la solicitud de informes sectoriales, el plan estaba listo para su aprobación definitiva en el pleno del Ayuntamiento a falta del informe de evaluación ambiental, cuya emisión corresponde a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad".

Según Calvo, "este informe no ha sido emitido hasta la semana pasada, es decir después de las elecciones municipales. Con el gobierno en funciones y antes de haberse constituido el nuevo ayuntamiento, no procedía la convocatoria de un pleno extraordinario para aprobar este expediente. En este momento, el plan de cocheras cuatro caminos está en disposición de ser elevado al próximo pleno ordinario para su aprobación definitiva. No por nada que haya hecho la actual corporación sino por todos los trámites previos impulsados por el gobierno de Manuela Carmena".

Desde la cooperativa no terminan de entender esta indignación de Calvo. "Si se hubiera hecho hace años, no estaríamos hablando de desbloqueo en cuatro días", señalan a este diario. Ahora, una vez emitida la petición desde el Consistorio a la dirección general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid solicitando un informe sobre el Plan Parcial, en baste al artículo 61.4 de la Ley del Suelo, los pasos son los siguientes: el asunto se llevará a la comisión del ramo del Ejecutivo regional; una vez aprobado, pasará a la comisión de Urbanismo municipal para que ésta la eleve, por último, al Pleno.