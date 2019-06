La justicia francesa rectifica y envía a prisión a Josu Ternera hasta que se revisen las euroórdenes

La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París (Francia) ha ordenado este jueves el ingreso en prisión provisional del dirigente de la banda terrorista ETA José Antonio Urruticoechea Bengoechea, conocido como Josu Ternera, hasta que se examinen las peticiones de entrega a la Justicia española, que tendrá lugar, si no se produce ningún retraso, el próximo miércoles 26 de junio a las 14.00 hora local.

Así lo han confirmado fuentes fiscales, que añaden que las precisiones técnicas solicitadas por las autoridades francesas respecto a la fórmula empleadas por algunos de los juzgados españoles que reclaman la entrega son, en cualquier caso, irregularidades formales que no han impedido la tramitación de las peticiones y la privación de libertad provisional. La petición española se realizó como una euroorden, un formato que Francia no acepta para hechos anteriores a 1993.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes jurídicas, que han precisado que la aclaración se solicitó contra órdenes de extradición que la justicia española mantiene vigentes contra Josu Ternera: las incluidas en las causas por el asesinato del directivo de Michelín Luis María Hergueta en 1980, que investiga el juez central de Instrucción número 1 Santiago Pedraz y la financiación de ETA a través de 'herriko tabernas' que lleva el juez central de Instrucción número 5, José De la Mata.

La tercera orden de extradición que pesa sobre el histórico dirigente etarra, por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza de 1987, no tuvo que precisarse ante la justicia francesa al haberse tramitado correctamente por parte del juez central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, según las mismas fuentes. En todas ellas, Josu Ternera está procesado en calidad de dirigente de la organización terrorista, pero aún no se le ha podido juzgar, ya que hasta el pasado mes de mayo permaneció huido de la Justicia y en España no existe el enjuiciamiento en rebeldía.

A pesar de que este miércoles el Tribunal de Apelación de París había ordenado la puesta en libertad provisional del etarra, bajo control judicial, en respuesta a una petición de su defensa por problemas de salud del preso, finalmente las autoridades francesas han dado cumplimiento a las órdenes dictadas desde España y no le han permitido abandonar la cárcel. Todas estas órdenes de extradición estaban vigentes desde antes de que Josu Ternera fuera localizado en el sur de Francia el pasado mes de mayo tras 17 años huido de la Justicia.

De este modo, y según las fuentes consultadas, la puesta en libertad queda en suspenso hasta que las autoridades francesas examinen las órdenes de la Audiencia Nacional. Esta circunstancia obliga a Francia a una segunda valoración de la petición de libertad de la defensa del etarra.

Además, JosuTernera tiene dos condenas en rebeldía en Francia. Por una de ellas, la de pertenencia a organización terrorista, fue sentenciado a siete años de cárcel y es por la que compareció ayer por la mañana ante el Tribunal de Apelación de París, dictando su puesta en libertad por motivos de salud. La segunda comparecencia está fijada para el próximo 28 de junio.

En España, además de las tres causas ya mencionadas, Josu Ternera está procesado en una cuarta por delitos de lesa humanidad junto con otros cuatro antiguos dirigentes de la organización terrorista, pero en este caso no estaba activa ninguna orden de detención.